В Черном море находятся, в частности, два надводных ракетоносителя врага, отметили в ВСУ.

В Черном море количество вражеских ракетоносителей увеличено.

Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил спикер оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Владислав Назаров. Как отмечается, по состоянию на 13:00 в Черном море увеличено количество ракетоносителей до четырех.

"Сейчас два надводных и два подводных ракетоносителя могут иметь общий залп до 24 "Калибров", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 17 апреля в Черном море на боевом дежурстве находилось три носителя крылатых ракет "Калибр". 18 числа руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предупредила, что в этом море группировка противника может наращиваться до 15-ти кораблей.

Стоит отметить, что россияне уже не раз били по украинской земле "Калибрами" из Черного моря. В результате вражеских атак есть разрушения, жертвы и пострадавшие. Украинские воины уже уничтожили 911 вражеских ракет.

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