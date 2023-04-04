Противник может запустить с Черного моря десятки "Калибров".

В Черном море российские захватчики увеличили свою группировку до 11 кораблей.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины во вторник, 4 апреля. Как отмечается, по состоянию на 12:00 враг увеличил корабельную группировку.

В частности, в Черном море на боевое дежурство выведен один подводный ракетоноситель и два надводных. Общий потенциально возможный залп - 20 крылатых ракет типа "Калибр".

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 4 апреля в Черном море на боевом дежурстве находилось 7 вражеских кораблей, в частности, 3 носителя "Калибров".

3 апреля командование Военно-морских сил ВСУ сообщало, что в Черном море на боевом дежурстве находились пять вражеских кораблей, в том числе два носителя ракет "Калибр". Общий залп составлял до 12 ракет.

Стоит отметить, что противники много раз били по украинской земле ракетами, в частности, с Черного моря. В результате вражеских ударов есть много разрушений, пострадавших и жертв. В Украине уже ликвидировали 911 крылатых ракет противника.

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