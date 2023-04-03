Враг может выпустить более 10 крылатых ракет с кораблей, размещенных в Черном море.

В Черном море находится два ракетоносителя РФ.

Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил ВСУ. Отмечается, что по состоянию на утро 3 апреля в Черном море на боевом дежурстве находятся пять вражеских кораблей. Среди них - два носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - до 12 ракет.

В Азовском море сейчас находится один вражеский корабль, в Средиземном - до семи российских кораблей, из них три - носители "Калибров", общий залп которых - до 20 ракет.

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Ситуация в Черном море - сейчас это стоит знать

В Черном море 1 апреля находились три ракетоносителя противника - два надводных, а также один - подводный.

Российские захватчики уже не раз обстреливали Украину ракетами из Черного моря. Враги, в частности, совершали массированные ракетные удары. Стоит отметить, что по состоянию на 3 апреля в Украине ликвидировали 911 крылатых ракет противника.

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