На месте происшествия образовалась давка из-за очереди.

Во временно оккупированном российскими захватчиками Бердянске "милиция" выстрелами разогнала пенсионеров, которые хотели получить выплаты.

Как сообщается в Telegram-канале Бердянской городской военной администрации, из-за запрета гривны люди вынуждены получать рубли. Поскольку отлаженной системы нет, местным жителям приходится днями стоять в очередях, чтобы получить выплаты или оплатить услуги.

Инцидент произошел в почтовом отделении на улице Довганюка. Пенсионеры с ночи занимали очередь, чтобы получить выплаты в размере в 10 тысяч рублей. Уже утром там образовалась давка и люди выломали двери почтового отделения.

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"В итоге приехала так называемая "милиция" и начала разгонять пенсионеров выстрелами в воздух. Русские привыкли, что к ним государство относится, как к скоту, и пытаются устроить такую же систему на временно занятых территориях. Они не понимают, что Украина не Россия, у нас люди привыкли бороться за свое", - отметили в МВА.

Бердянск в оккупации

Как известно, российские захватнические войска вошли в Бердянск 27 февраля 2022 года. Местные жители выходили на протесты против оккупации и призывали российскую армию возвращаться домой.

В апреле самопровозглашенный мэр Бердянска назначил своим "заместителем" мужчину, который работал дворником в КП "Бердянскэкотранс".

В оккупированном городе есть украинские партизаны. Сообщалось, что они взорвали коллаборанта из местного ГАИ, а также оставили казармы оккупантов без света.

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