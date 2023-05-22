У российских войск вырисовывается патовая ситуация, отметил обозреватель.

У российских войск не завидные перспективы как в Бахмуте Донецкой области, так и за его пределами.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил всю плачевность ситуации, в которой оказались россияне на этом направлении фронта, продолжая рассказывать о "захвате" Бахмута.

"Российские оккупационные войска (РОВ) не контролируют входные ворота в город по трассе 0504. А если ты не контролируешь входные ворота, то можно ли говорить о полном взятии города? Важно то, что закрыть вопрос с оставшейся серой зоной оккупантам мешает возникшее преимущество арты Сил обороны Украины (СОУ)", - отметил эксперт.

При этом Коваленко добавил, что на севере и юге Бахмута восстанавливается интенсивность огневого поражения оккупантов в связи с тем, что украинские бойцы возвращают контроль над господствующими высотами: "Вагнера" в городе как мишени в тире, успевай отстреливать".

"Кроме того, СОУ продолжают в ЮЗ секторе двигаться южнее по каналу, а также оказывают давление на Клещиевку с явными благими намерениями на данное село. Аналогично в СЗ секторе, только в районе Берховского водохранилища. СОУ расширяют контролируемую зону", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, у российских войск вырисовывается патовая ситуация.

Бои за Бахмут - актуальное

Как писал УНИАН, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что по состоянию на 22 мая ВСУ контролируют небольшую часть Бахмута.

При этом украинские военнослужащие показали новое видео из Бахмута Донецкой области. Ролик сняли военные 8-го отдельного полка специального назначения.

По данным американского Института изучения войны (ISW), россияне не смогут реализовать наступление на север в сторону Славянска или на запад в сторону Константиновки даже в случае захвата Бахмута, о котором 20 мая заявил основателя ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.