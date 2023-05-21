ЧВК "Вагнер" еще не захватил крепость Бахмут, отметил командир роты ударных дронов 24 бригады.

В городе Бахмут россиян бросают "пачками" на отчаянные действия для захвата улицы, части посадки или домика.

В Бахмуте не останавливаются боевые действия, российская частная военная компания "Вагнер", которой руководит Евгений Пригожин, еще не захватила город-крепость, рассказал командир роты ударных дронов 24 бригады Вооруженных сил Украины, который имеет позывной "Хасан", в эфире телемарафона.

"...на самом деле, ситуация действительно критическая, сложная, но войска так же находятся наши в Бахмуте, ведут бои, бои не останавливаются, работает тяжелая артиллерия противника, работает пехота, стрелковое оружие, но Вооруженные силы Украины находятся рядом, находятся на окраинах, находятся на левом, на правом флангах, то есть крепость Бахмут еще не взята... ЧВК "Вагнер", - отметил он.

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Воин добавил, что противник не жалеет собственную живую силу. "Своих людей, если их можно так назвать, бросают беспрецедентно на такие отчаянные шаги для того, чтобы взять домик, чтобы взять кусочек посадки, улицы. Просто бросают их пачками...", - добавил "Хасан".

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Евгений Пригожин 20 мая утверждал, что "вагнеровцы" якобы "взяли под контроль" Бахмут и будут находиться в городе до 25 числа.

В Минобороны Украины заявили, что эта информация ложная. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр в городе продолжаются тяжелые бои. Чиновница добавила, что защитники нашего государства контролируют часть города-крепости. Позже спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сказал, что ЧВК "Вагнер" фактически была разбита.

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