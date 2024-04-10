Силы ПВО сбили большинство вражеских БПЛА.

Российские оккупационные войска в ночь на 10 апреля атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед".

"Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 17 БПЛА типа Shahed", - сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Отмечается, что силы и средства противовоздушной обороны Украины смогли уничтожить 14 БПЛА.

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В Воздушных силах ВСУ уточнили, что россияне запускали из оккупированного Крыма не только дроны, но и две крылатые ракеты "Искандер-К" и одну баллистическую "Искандер-М".

"Отражали удар зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Всего сбито 14 "шахедов" в Николаевской и Одесской областях. Кроме того, около 20:00 9 апреля уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59, которыми враг атаковал Одессу", - написал командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николай Олещук.

Атака на Одессу – как это было

Одессу в 80-летнюю годовщину освобождения города от фашистов российская армия атакует ракетами. В городе с утра прогремели мощные взрывы. Это произошло во время объявления воздушной тревоги.

В частности, в 5:29 Силы обороны юга Украины заявили, что зафиксировано движение ракеты из акватории Черного моря в направлении Одесщины. Через некоторое время после отбоя, в 6:23, вновь сообщалось об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Также ночью сообщалось о движении ударных БПЛА с Черного моря – глава Одесской ОВА Олег Кипер просил население не покидать укрытие.

"На рассвете российские террористические войска атаковали Одесщину ракетами, применили и баллистику. В день освобождения Одессы от фашистских захватчиков "сакральные изверги" ударили по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Уже известно о 2 пострадавших работниках транспортного предприятия", - говорится. сообщении Сил обороны юга.

Отмечается, что поврежден энергетический объект, частный дом, несколько автомобилей.

Усиление безопасности в Одессе

Поскольку сегодня 80-я годовщина освобождения Одессы от фашистских захватчиков, правоохранители предупредили об усиленных мерах безопасности - патрулировании улиц, общественных и памятных мест, посвященных Второй мировой войне.

Мемориалы в честь освободителей Одессы и прилегающая к ним территория проверены работниками управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области на наличие взрывных устройств и веществ. После этого вход в них будет осуществляться через пропускные пункты, чтобы не допустить лиц с вещами и предметами, которые могут нанести вред жизни и здоровью граждан.

Также ограничено движение общественного транспорта возле Аллеи Славы. В частности, с 6 до 20 часов 10 апреля перенесены конечные остановки городских автобусных маршрутов общего пользования № 203 и 233 из центрального парка культуры и отдыха имени Тараса Шевченко в район пересечения Лидерсовского бульвара и улицы Базарной (конечная остановка троллейбусного маршрута № 3).

"Вероятность нанесения воздушных ударов в знаковую для одесситов дату тоже высока. Поэтому в этот исторический день, отдавая честь подвигу Героям, защищавшим родную землю от нацистских оккупантов, призываем не терять бдительность, соблюдать меры безопасности, избегать скоплений возле памятных мест и реагировать на сигналы воздушной тревоги", - отметил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Денис Захарченко.

Также он призвал с пониманием отнестись к превентивным мерам, которые будут приняты полицейскими.

Также ночью враг атаковал юг Украины очередными волнами ударных дронов. Под прицелом агрессора вновь энергетическая инфраструктура 14 дронов были уничтожены в ходе боевой работы сил противовоздушной обороны: 12 в Николаевской области, 2 - в Одесской области.

К сожалению, в Николаевской области враг попал по объекту энергетики. Вспыхнул пожар, пожарные его локализовали. Работа продолжается. Последствия уточняются. Также обломки сбитых дронов вызвали пожар на рекреационном объекте в прибрежной полосе Очаковской общины. Огонь ликвидирован, пострадавших нет.

Война в Украине - атаки дронов

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 апреля войска РФ направили несколько волн ударных дронов типа Shahed-131/136 по южным регионам. Военные сообщали, что под прицелом оказалась критическая инфраструктура.

В операционной зоне Сил обороны противовоздушная оборона поразила 9 целей: одну в Одесской области, две - на Херсонщине и по 3 - на Николаевщине и Днепропетровщине.

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