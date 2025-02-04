Ключевыми станут нехватка пехоты в подразделениях и подготовка инженерно-фортификационных сооружений.

На Новопавловском направлении сейчас продолжается продвижение россиян в направлении населенных пунктов Андреевка и Алексеевка.

Об этом сообщает 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ в Telegram.

"Противник целенаправленно продвигается вдоль хребта, на котором расположены эти населенные пункты. В случае успеха они оседлают господствующие высоты, что даст возможность взять под огневой огонь, как трассу Запорожье-Донецк, так и населенные пункты в русле реки Волчья - Улаклы, Константинополь, Богатырь", - констатируют в бригаде.

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Отмечается, что после взятия поселка Великая Новоселка противнику придется преодолевать инженерные сооружения южнее трассы Запорожье-Донецк. Если район этого населенного пункта не был укреплен достаточно, то к северу от него остаются инженерно-фортификационные сооружения, которые готовились против наступления противника с юга.

"Штурм этих позиций облегчил бы взятие кармана возле Дачного, но упорное сопротивление подразделений южнее Курахово препятствует обходу позиций ВСУ. Впоследствии выход из этого "полумешка" неизбежен, но сейчас он препятствует замыслам ВС РФ", - говорится в сообщении.

Военные добавляют, что бои на этом направлении переходят в равнинную местность с небольшими перепадами высот и отсутствием городской застройки. В таких условиях ключевую роль будут играть именно инженерно-фортификационные сооружения, о подготовленности которых неоднократно заявляло военное и политическое руководство страны, главы военных администраций.

"Реальную готовность и долю истины в этих заявлениях покажет только практика боевых действий. При этом ключевыми станут два фактора: нехватка пехоты в подразделениях, а также общая подготовка инженерно-фортификационных сооружений к наступлению с юга, а не с востока", - отмечают в бригаде.

Что еще известно о продвижении врага

После захвата населенного пункта Великая Новоселка, расположенного на пересечении трех областей - Днепропетровской, Запорожской и Донецкой, российские оккупанты уже могут планировать дальнейшие активные боевые действия.

Как отметил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский, делать бросок в сторону города Днепр с военной точки зрения нецелесообразно, но враг может это сделать, за что заплатит очень высокую цену. По его словам, анализируя несколько последних месяцев, можно говорить, что ударный потенциал противника стачивается, но это не значит, что в ближайшие дни или недели враг остановится.

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