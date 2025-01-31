По мнению военного эксперта Сергея Грабского, россияне могут попытаться это сделать, но понесут большие потери.

После захвата населенного пункта Великая Новоселка, расположенного на пересечении трех областей - Днепропетровской, Запорожской и Донецкой, российские оккупанты уже могут планировать дальнейшие активные боевые действия.

Как отметил в эфире телемарафона военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский, делать бросок в сторону города Днепр с военной точки зрения нецелесообразно, но враг может это сделать, за что заплатит очень высокую цену.

По его словам, анализируя несколько последних месяцев, можно говорить, что ударный потенциал противника стачивается, но это не значит, что в ближайшие дни или недели враг остановится.

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"К сожалению, на отдельных участках они (россияне - УНИАН) будут пытаться продвигаться вперед, имея для этого еще определенный потенциал", - сказал Грабский.

В частности, сейчас идут интенсивные боевые действия между точками - Великая Новоселка, Покровск, Торецк и Часов Яр. По информации эксперта, весь этот участок фронта является наиболее активным, а наибольшее количество боевых столкновений происходит в районе Покровска.

"Но все это - части одной концепции, одной задачи, которую решают россияне. И именно поэтому мы говорим о такой высокой интенсивности боевых действий на этом участке фронта. И я подчеркиваю еще раз - противник там и в дальнейшем будет давить", - подчеркнул специалист.

По его словам, потеря Великой Новоселки означает, что противник выходит уже на границы степной Украины и фактически может планировать дальнейшие активные боевые действия. В частности, продвижение в сторону Запорожской или Днепропетровской областей.

"Мы видим ситуацию - наши бойцы, особенно 110-я бригада, продолжают удерживать окрестности Великой Новоселки, не давая противнику возможности прорваться. Там, повторюсь, - открытое пространство, степь, и обеспечить активное продвижение большого количества техники, имея такую плотную завесу из дронов, будет очень сложно. Поэтому, несмотря на то, что мы теряем этот населенный пункт, в окрестностях еще продолжаются бои, наши бойцы не дают противнику продвигаться", - рассказал Грабский.

Он добавил, что дальнейший путь для оккупантов не будет легким, война вносит свои коррективы относительно темпов продвижения противника. Однако пока невозможно сказать, хватит ли ресурсов у противника для наступления на Запорожье и Днепр, и сделает ли он такую попытку.

"С другой стороны, не исключено, что противник может решать так называемые политические цели - для того, чтобы просто задекларировать выход на границы Днепропетровской области, может сделать такой бросок", - пояснил эксперт.

В то же время, по его словам, с военной точки зрения, такой бросок на сегодня нецелесообразен - невозможно продвигаться, имея на флангах неразгромленные части противника.

"Они не нанесли поражения нашим войскам... Однако мы понимаем, с кем имеем дело, поэтому они могут попытаться это сделать, но обойдется им это очень-очень дорого", - считает Грабский.

Ситуация на фронте в Донецкой области

Недавно директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что сейчас продвижение российских оккупантов в Донецкой области несколько замедлилось.

По его данным, ведется эффективная работа по сдерживанию противника, но на отдельных участках он использует преимущество в живой силе и технике и продвигается. Примером этого является Великая Новоселка, где враг длительное время вел боевые действия, а Силы обороны были, по сути, в оперативном окружении.

Военный ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов рассказал, что основные силы противника сейчас сконцентрированы на юго-западе от Покровска. Там, по его информации, враг начинает буксовать - продвигается не более километра в сутки и несет огромные потери.

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