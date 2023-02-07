Кремлевский диктатор будет прорываться колоннами танков, считает эксперт.

Российский публицист и оппозиционер из США Андрей Пионтковский указал на факторы, которые могут свидетельствовать о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин готовит новое масштабное наступление.

"Есть достаточно серьезные признаки того, что Путин пойдет на какую-то авантюру. Он будет не просто продолжать телами мобилизованных продвигаться с улицы на улицу Бахмута, а совершит попытку прорыва танковыми колоннами", - заявил эксперт, передает 24 канал.

Среди факторов, которые указывают на подготовку к такому наступлению, Пионтковский назвал запланированное на 22 февраля обращение Путина к федеральному собранию, которое откладывалось еще с прошлого года:

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"А с чем он должен выступить? Рассказать, что на окраине Бахмута россияне захватили одну из улиц? Нет, он собирается выступить с чем-то более масштабным".

Кроме того, по словам Пионтковского, в российских либеральных медиа появились так называемые "утечки" из Генерального штаба РФ о том, что офицеры работают над планом наступления, которое может начаться примерно в середине февраля: "Упоминаются механизированные колонны и танковые атаки".

Новое наступление РФ - новости об угрозе

В Институте изучения войны пришли к выводу, что россияне спешат начать новое масштабное наступление. Они хотят успеть до поступления тяжелой западной техники в Украину.

По мнению военного эксперта Алексея Мельника, руководству РФ необходимо чем-то похвастаться к годовщине масштабного наступления, именно поэтому они заинтересованы в новой атаке.