Удачные действия ВСУ не на шутку разозлили российских оккупантов.

Киевлянам сегодня ночью и в ближайшие дни не следует пренебрегать сигналами воздушной тревоги из-за повышенной угрозы ракетных ударов со стороны РФ.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время прямого эфира с Марком Фейгиным.

По его словам, опасный период продлится до 25-26 июня. Он связан с успешными действиями ВСУ в Черном море, где был нанесен удар по захваченным россиянами буровым установкам "Черноморнефтегаза" (так называемым "вышкам Бойко").

"Они должны попытаться расплатиться за то, что произошло в Черном море. "Горячий" депутат проболтался, я думаю, что возможен этот самый "удар по центрам принятия решений", - заявил Арестович.

Также Арестович добавил, что "у нас, в свою очередь, тоже есть чем им сделать очень-очень больно".

ВСУ ударили по "вышкам Бойко": что известно

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".

После этого в России пригрозили ответными ударами по "центрам принятия решений" в Киеве.