Кабинет министров планирует существенно увеличить расходы из государственного бюджета.

Украина по состоянию на сегодня наладила производство патронов, но этих объемов недостаточно, чтобы покрыть потребности ВСУ, поэтому в 2024 году планируется инвестировать часть бюджетных средств на увеличение мощностей по этому направлению.

Как в интервью "Экономической правде" сообщил генеральный директор АО "Украинская оборонная промышленность" Герман Сметанин, на это выделят в семь раз больше средств, чем было в этом году.

"В Украине есть производство патронов, но не наше и его недостаточно, чтобы покрыть потребность Вооруженных сил. На следующий год из бюджета будет выделено в семь раз больше средств на освоение, модернизацию и развитие оборонной промышленности, чем в этом году. Часть этих денег пойдет на развитие возможностей по производству патронов", - отметил он.

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Кабинет министров в 2024 году планирует существенно увеличить расходы из государственного бюджета на закупку дронов и развитие собственного производства оружия и военной техники.

Для этого правительство подало в парламент законопроект, которым предусмотрено, что все 100% налога с доходов физических лиц, который собирается с заработных плат военных, будут направлять в государственный бюджет.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в случае его принятия в этом году можно будет привлечь 25,8 млрд грн на эти цели, а в следующем – еще 93,7 млрд грн.

В сентябре Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении.

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