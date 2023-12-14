Эти машины ремонтировали с привлечением волонтеров и ремонтников ВСУ.

Украинские подразделения получили партию трофейной техники и вооружения, которое оккупанты бросили, поспешно убегая во время освобождения Херсонщины в 2022 году.

Как сообщает телестудия "Бриз" Минобороны Украины, воинам передали партию, в которую вошли несколько БМП-1АМ "Басурманин", БМП-2 и БМД-2, пушки Д-44 и несколько МТ-ЛБу, которые были конвертированы в санитарный вариант.

Трофеи восстановили специалисты 31-го отдельного ремонтно-восстановительного полка из состава ОК "Юг". Ремонт этих машин происходил с привлечением помощи волонтеров. Сейчас ремонтники ВСУ работают над восстановлением еще одной партии "российского ленд-лиза".

Как отмечает военный портал Defense Express, все вышеприведенное иллюстрирует, что процесс восстановления трофейной бронетехники - это трудоемкий и длительный процесс, который может занимать минимум несколько месяцев. Из-за чего количество фактически имеющейся техники в строю ВСУ оказалось в разы меньше ожидаемых цифр, приведенных в открытых источниках.

На конец августа 2023 года, по официальным данным ВСУ, в строю насчитывалось лишь 837 единиц трофейной техники, из которых 5% были неисправны, но пригодны к ремонту. И это все на фоне того, что по подсчетам авторов Oryx, наши бойцы в боях против врага захватили вроде бы не только 549 танков, но и почти 1000 ББМ различных типов и назначения, 125 инженерных машин разных типов, 96 буксируемых пушек, 107 САУ и 52 РСЗО и тому подобное.

"Когда враг бросает технику на поле боя, то довольно наивно ожидать, что это – сразу готовые к применению и действительно образцы, скорее наоборот. Поэтому процесс ремонта может длиться минимум несколько месяцев, с поправкой на то, что надо еще найти недостающие комплектующие", - отмечает портал.

Трофейная российская техника

За время полномасштабной войны ВСУ захватили много российской техники в качестве трофеев. В большинстве случаев это техника, вышедшая из строя и которую еще нужно довести до строя, чтобы использовать. Например, на днях из реки под Черниговом выловили российский танк, который теперь придется ремонтировать перед отправкой на фронт.

Иногда трофеями ВСУ становятся по-настоящему редкие и ценные образцы российской боевой техники. Такой в частности является тяжелая огнеметная установка "Солнцепек". Сейчас одна такая машина используется против самих же российских оккупантов.

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