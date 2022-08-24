Это один из наиболее маленьких БПЛА в мире, который используется для разведки и определения целей в городских районах.

Норвегия и Великобритания объединяют усилия для приобретения норвежских микродронов Black Hornet, которые предназначены для разведки и определения целей на малых расстояниях.

Как сообщили в пресслужбе Минобороны Норвегии, это подарок ко Дню Независимости.

Общая стоимость помощи составит в районе 90 миллионов норвежских крон (более $9,2 млн). В него войдут дроны Black Hornet, запасные части, транспортировка и обучение. Отмечается, что украинские власти лично попросили этот тип оборудования для борьбы с российскими захватчиками.

Что известно о микродронах Black Hornet

Отмечается, что разработанный в Норвегии дрон Black Hornet является лидером мирового рынка. Он используется в ряде стран-союзников, среди которых США и Великобритания.

По словам министра обороны Норвегии, эти микродроны просты в эксплуатации, прочны, их трудно обнаружить и прежде всего хорошо подходят для боя в городских районах.

А тем временем проект "армия дронов" для ВСУ уже получил 472 беспилотника часть из них уже выполняет боевые задачи на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: