На "нормандском саммите" Германия поднимет вопрос открытия линии соприкосновения

Министры на саммите хотят дать четкий политический мандат на имплементацию ТКГ других решений, заявил Маас.

Глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что среди вопросов на «нормандском саммите» министров 30 апреля будет открытие линии столкновения на Донбассе, которую боевики закрыли из-за пандемии.

Об этом сообщает DW.

«Закрытие линии соприкосновения особенно тяжело сказалось на людях пожилого возраста... Поэтому мы будем обсуждать открытие линии соприкосновения и вопросы пунктов въезда-выезда», – заявил он.

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Еще одной темой переговоров будет деятельность миссии ОБСЕ, у которой должна быть возможность работать без ограничений и препятствий на всей территории Украины

«Без объективной оценки СММ (Минские) договоренности невозможно имплементировать. Взаимное недоверие слишком велико», – сказал Маас. Он добавил, что Россия должна повлиять на боевиков.

По его словам, министры на саммите хотят дать четкий политический мандат на имплементацию ТКГ других решений.

Как сообщал УНИАН, разговор по видеосвязи министров иностранных дел стран «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция и РФ) предварительно запланирован на 30 апреля.