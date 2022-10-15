Воздушные цели были уничтожены на юге и востоке Украины.

Ночью противовоздушной обороной был уничтожен ударный вертолет и шесть дронов-камикадзе российских оккупантов.

Об этом сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"В полночь с 14 на 15 октября противовоздушной обороной Воздушных сил уничтожено семь воздушных целей. Две - на юге страны, уничтожены зенитными ракетными подразделениями дрон-камикадзе Shahed-136 и ударный вертолет (тип уточняется)", - говорится в сообщении. Видео дня

Кроме того, на восточном направлении силами и средствами ОК "Схид" Воздушных сил были уничтожены еще пять иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Как сообщал УНИАН, ночью 15 октября российские оккупанты пытались атаковать Кривой Рог город пятью дронами-камикадзе, все они были сбиты.

Война в Украине: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке. В Украине с начала полномасштабной вооруженной агрессии России освободили уже 1 тыс. 620 населенных пунктов.

На Херсонском направлении ВСУ продолжают оттеснять врага к правому берегу Днепра и держать контроль над переправами.

Как заявил спикер командования "Юг" Владислав Назаров, 14 октября оккупанты пытались возобновить активное движение через реку Днепр.

Вместе с тем враг сосредоточился на захвате Бахмута-Краматорска. В течение предыдущих суток украинские военные в очередной раз отражали атаки противника на Иванград. Предварительно в британской разведке сообщали, что оккупанты приблизились к югу от Бахмута.

Также Генштаб отчитывается, что смертность среди раненых российских военнослужащих достигает 50%.

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