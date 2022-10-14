Также враг активно применяет беспилотные разведчики для огневого поражения и корректировки огня по ВСУ.

Оккупанты пытаются восстановить активное движение через реку Днепр.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 13:00.

"Продолжаются попытки восстановить активное движение через реку Днепр", - сказал Назаров.

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По его словам, ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны в течение ночи выполняли огневые задачи по определенным целям, по позициям врага и районам сосредоточения живой силы и техники. В частности, метко поражен наблюдательный пункт врага на юге Николаевской области.

"В Херсонском районе наши воины отминусовали вражеский миномет 120 калибра. Остальные потери врага в живой силе и технике доразведываются", - сообщил спикер.

Он добавил, что с целью определения позиций подразделений ВСУ для огневого поражения и корректировки огня, враг активно применяет беспилотные разведчики. В течение ночи такие "шпионы" зафиксированы в Баштанском районе Николаевской области, в Бериславском и Херсонском районах Херсонского региона.

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине

13 октября начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, на Херсонском направлении ВСУ продолжают оттеснять врага до правого берега Днепра и держать контроль над переправами. Оккупанты тем временем пытаются наладить альтернативные переправы - возводят понтонные мосты.

Между тем, в ходе контрнаступления ВСУ в Украине продолжается российский "ленд-лиз".

В частности, стремительный прорыв Украины в Харьковской области месяц назад привел к тому, что в руки украинских воинов попали сотни единиц российской бронетехники, поскольку русская армия, оставив свое тяжелое вооружение и склады с припасами, беспорядочно отступила. Русские также оставили большое количество артиллерийских снарядов советского образца, которые почти закончились у Украины.

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