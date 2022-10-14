Оккупанты пытаются восстановить движение через реку Днепр ГУР МО

Оккупанты пытаются восстановить активное движение через реку Днепр.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 13:00.

"Продолжаются попытки восстановить активное движение через реку Днепр", - сказал Назаров.

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По его словам, ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны в течение ночи выполняли огневые задачи по определенным целям, по позициям врага и районам сосредоточения живой силы и техники. В частности, метко поражен наблюдательный пункт врага на юге Николаевской области.

"В Херсонском районе наши воины отминусовали вражеский миномет 120 калибра. Остальные потери врага в живой силе и технике доразведываются", - сообщил спикер.

Он добавил, что с целью определения позиций подразделений ВСУ для огневого поражения и корректировки огня, враг активно применяет беспилотные разведчики. В течение ночи такие "шпионы" зафиксированы в Баштанском районе Николаевской области, в Бериславском и Херсонском районах Херсонского региона.

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине

13 октября начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, на Херсонском направлении ВСУ продолжают оттеснять врага до правого берега Днепра и держать контроль над переправами. Оккупанты тем временем пытаются наладить альтернативные переправы - возводят понтонные мосты.

Между тем, в ходе контрнаступления ВСУ в Украине продолжается российский "ленд-лиз".

В частности, стремительный прорыв Украины в Харьковской области месяц назад привел к тому, что в руки украинских воинов попали сотни единиц российской бронетехники, поскольку русская армия, оставив свое тяжелое вооружение и склады с припасами, беспорядочно отступила. Русские также оставили большое количество артиллерийских снарядов советского образца, которые почти закончились у Украины.

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