Враг пытается применять новые тактики и выискивает способы, как обойти ПВО.

Ночью враг атаковал Одесскую область дронами-камикадзе, есть попадание.

Как отметил председатель Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, сегодня была "шахедная ночь". По его словам, подразделениям противовоздушной обороны удалось уничтожить три "шахеда".

"К сожалению, есть попадание, но оно не критическое", - сказал Братчук.

Руководитель Объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что враг пытается применять новые тактики и выискивает способы, как обойти украинскую ПВО. Сейчас украинские военные "подводятся итоги" ночной атаки на Одесскую область, но известно, что погибших нет.

Атаки оккупантов на Одессу

В ночь на 14 июня враг нанес ракетный удар по Одессе четырьмя крылатыми ракетами "Калибр". Атака была из акватории Черного моря. Одна из них попала в состав торговой сети "Таврия", где произошел пожар и значительные разрушения. Трое сотрудников склада погибли сразу, еще семеро получили ранения, несколько из них находились в критическом состоянии. Вчера, 21 июня, стало известно, что еще один мужчина скончался от ранений в больнице.

В другой части города, на проспекте Шевченко, Бев воздушный бой и из-за мощной взрывной волны произошли значительные разрушения бизнес-центра, Политехнического университета, жилых домов, заведений питания. В результате здесь ранения получили шесть человек.

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