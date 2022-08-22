Предварительно, пострадавших нет.

Ночью враг снова обстрелял Николаев.

Об этом в своем Telegram сообщает председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Ночью, 22 августа, ориентировочно в 03:00 Николаев снова подвергся обстрелам. В результате чего произошло возгорание кафе, также известно о попадании на территорию предприятия. Предварительно, пострадавших нет. Информация о последствиях разрушений уточняется", - сообщил он.

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты обстреляли Николаев и Харьков. На момент обстрелов в обоих городах раздавался сигнал воздушной тревоги. В Николаеве взрыв прогремел почти сразу после объявления тревоги. По свидетельствам очевидцев, он был мощным.

Одна из камер видеонаблюдения зафиксировала момент "прилета" по городу. На кадрах видна яркая вспышка и слышен взрыв.

Как сообщал УНИАН, ранее россияне из"Ураганов" обстреляли Днепропетровщину. В результате обстрела российскими оккупантами Зеленодольской территориальной общины на Днепропетровщине пострадали шесть человек.

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