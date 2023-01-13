Представитель Госдепа отметил, что давно не слышно, чтобы российские силы были в состоянии по крайней мере претендовать на дополнительное продвижение.

Тяжелые бои за Соледар, во время которых оккупационные войска несут большие потери, все еще продолжаются. Представитель Государственного департамента США Нед Прайс подчеркнул, что никакие временные успехи, добытые Россией на поле боя, не могут изменить ход войны.

На брифинге Прайс объяснил, что главной причиной попадания битвы за Соледар в заголовки крупнейших мировых СМИ, стали неподтвержденные заявления представителей Кремля про успешное продвижение, которое осуществляется ценой огромных человеческих жертв среди их военных.

"Мы уже давно не слышали, чтобы российские силы были в состоянии по крайней мере претендовать на дополнительное продвижение, несмотря на большие потери. Украинские силы с их контрнаступлением, которое началось в прошлом году, были чрезвычайно эффективны в остановке наступления, они оттеснили российские войска, отвоевали тысячи квадратных миль территории", - отметил представитель Госдепа.

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В американском ведомстве считают, что битва продолжится и что обе стороны будут продолжать атаковать и нести потери.

"Но никакие дополнительные успехи России, даже те, за которые приходится платить такими большими потерями, личным составом и техникой, никогда не смогут изменить ход войны. Ни одно тактическое продвижение не сможет исправить стратегическую неудачу, с которой столкнулся президент Путин", - подытожил Нед Прайс.

Битва за Соледар

В течение последних двух недель российский агрессор пытается массированным штурмом захватить город Соледар однако украинские воины достойно дают отпор. Без контроля над этим населенным пунктом ему не удастся продвинуться вглубь Донецкой области.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия могла потерять под Бахмутом и Соледаром Донецкой области до 20 тысяч оккупантов. Он подчеркнул, что российские захватчики не считаются с потерями и сконцентрировали в районе Соледара почти всю боеспособную группировку.

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