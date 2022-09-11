В результате мощных ночных обстрелов повреждены жилые дома.

Ночью российские оккупанты совершили мощные обстрелы Николаева, ранены девять человек.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

В результате ночных обстрелов со стороны россиян в городе повреждены жилые дома.

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"По предварительным данным, 9 человек получили ранения различной степени, четверо из них до сих пор находятся в больнице", - сообщил городской голова.

Как сообщал УНИАН, этой ночью россияне ударили ракетой по жилому кварталу в центре Днепра. Есть разрушение админзданий, магазинов, рынка, складов и жилых домов. В результате ракетного удара по Днепру, ранен мужчина, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Также ночью оккупанты накрыли "Градами" Никополь. В город прилетело более 35 вражеских снарядов, три человека получили ранения. Повреждены многоэтажные и частные дома, учебные заведения, амбулатория и другие объекты.

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