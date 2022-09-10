Россияне "бесятся" от собственных поражений.

Сегодня оккупанты решили "поздравить" Николаев с Днем города. Рашисты ударили ракетами, однако они снова потратили силы и деньги на "очень важный объект".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-офицер Николаевской областной военной администрации Дмитрий Плетенчук.

Так, каждый год город празднует свой день рождения во вторую субботу сентября. На этот раз праздник пришелся на 10 сентября. Российские оккупанты решили ударить по Николаеву ракетами. Как отметил пресс-офицер, очередная атака показала страхи рашистов, которые просто "бесятся" из-за своих поражений.

Видео дня

"Оригинально (нет) российские оккупанты поздравили с 233-ти летием город корабелов, утопив старое списанное судно своей ракетой. Символисты хр*новы. Бесятся от своей немощи", - сообщил Плетенчук.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ за несколько суток уничтожили воздушных целей РФ на более чем 150 миллионов долларов. Противники, в частности, потеряли самолеты, вертолеты и дроны.

Вас также могут заинтересовать новости: