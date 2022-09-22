На Херсонщине они пытаются получить от местных жителей их личные данные.

Российские оккупанты активизировали работу по подготовке так называемого "референдума" на Луганщине, вооруженные группы должны заставлять людей участвовать в нем.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что оккупанты пытаются удержать ситуацию на временно оккупированных территориях под своим контролем. В частности, в Херсоне усиливается административно-полицейский режим, осуществляется проверка домов и психологическое давление на местных жителей.

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"Активизировалась работа по подготовке и проведению так называемого "референдума" на временно захваченных территориях Украины. Так, в населенных пунктах Херсонской области представители российской оккупационной власти, под предлогом качественного распределения гуманитарной помощи, пытаются получить от местных жителей их личные данные. Продолжается формирование так называемых "избирательных комиссий", - говорится в заметке.

В городе Старобельск Луганской области оккупационные власти запретили местному населению покидать город в период с 23 по 27 сентября.

"По имеющейся информации, оккупанты создают вооруженные группы для обхода домов и принуждения людей участвовать в так называемом "референдуме". Проводится подготовка к съемкам пропагандистскими СМИ сюжетов о таком себе "активном участии местных жителей в голосовании", - отметили в Генштабе.

Также отмечается, что на временно захваченной территории Запорожской области местным жителям за предоставление паспортных данных и получение гражданства России обещают денежное вознаграждение и бытовые приборы.

Так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Украины

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты планируют 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

В Евросоюзе пообещали ввести новые санкции против РФ из-за намерения провести так называемый "референдум" на оккупированных территориях Украины.

В США, НАТО, ОБСЕ, ряде стран мира осудили планы РФ провести незаконные "референдумы".

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