Россия сейчас не часто выводит ракетоносители на дежурство в море, отметила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг".

Российско-украинская война продолжается, и сейчас ракетоносители российских оккупантов остаются в пунктах базирования.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. "Присутствие ракетоносителей в Черном море есть. И надо осознавать, что даже когда они заведены в пункты базирования, они не перестают быть опасными. Уровень опасности из-за них остается невероятно высоким. Будут ли они выведены на боевое дежурство или нет - это вопрос нескольких часов. И это надо помнить", - сказала Гуменюк.

Кроме того, она отметила, что сейчас РФ не часто выводит ракетоносители на дежурство в море. "В последнее время они не выводят ракетоносители на дежурство, кроме тех случаев, когда планируется массированная ракетно-дроновая атака. И мы уже неоднократно наблюдали именно такую тенденцию. Возможно, это было связано со сменой руководства, и такой ход был применен как испытательный", - говорит Гуменюк.

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По ее словам, похожая ситуация и с другими кораблями Черноморского флота РФ. Оккупанты выводят их в акваторию моря только на кратковременное патрулирование, после чего немедленно возвращают на базу.

"По состоянию на сейчас информации о выходе ракетоносителей или любых других боевых кораблей в акваторию Черного или Азовского моря - не было", - подытожила Гуменюк.

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