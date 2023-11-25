Россияне вновь продемонстрировали свою привычку привязывать насильственные акции к важным историческим датам.

Самая большая за всю войну российская атака дронами-камикадзе против Украины была приурочена ко Дню памяти жертв Голодомора, который отмечается именно сегодня. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что "Россия всегда ненавидела Украину" и в течение длительного исторического промежутка времени пыталась ее уничтожить, захватить территории и заселить их россиянами.

"Именно поэтому сегодня, в день памяти 7 млн жертв российского геноцида 30-х годов прошлого века – Голодомора, Россия провела массированную атаку Украины дронами, преимущественно атаковав сердце Украины – Киев. И делала Россия это намеренно, символично, пытаясь унизить нашу память, целясь исключительно в гражданские объекты. Намереваясь массово убить гражданских, напугать, унизить, сломать", – говорит Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что это очередное свидетельство того, почему переговоры с Россией не имеют смысла. В своем обращении, адресованном, вероятно, Западу, он призвал прекратить видеть в России "хоть и отсталую, но часть современной цивилизации".

"Перестаньте кормить ru-убийц надеждой, что и в этот раз они смогут избежать жестокой ответственности, выйти сухими из воды, остаться безнаказанными. Перестаньте провоцировать их своими "слабостями" на усиление атак. Время осознать: Россия обязательно должна проиграть", - заявил Подоляк.

Ночная атака "Шахедов"

Как писал УНИАН, этой ночью Украина подверглась самой масштабной атаке дронами-камикадзе "Шахед" за все время войны. По подсчетам Сил противовоздушной обороны, враг в общей сложности использовал 75 беспилотников, из которых удалось перехватить 74. Атака продолжалась более 6 часов, силы ПВО работали в шести областях.

Во время атаки была повреждена воздушная ЛЭП в столичном регионе. Из-за этого энергетикам пришлось прибегнуть к аварийным отключениям, чтобы восстановить поврежденную инфраструктуру.

Столичные власти также сообщили о падении обломков на жилые дома и объекты инфраструктуры в разных районах Киева. Есть пострадавшие.

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