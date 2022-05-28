Российский захватчик мечтает освободиться и называет "вторую армию мира" бутафорской / фото ua.depositphotos.com

Российский захватчик, который воюет в Украине, возмущен невозможностью уволиться из армии и вернуться домой. Он констатирует, что "вторая армия мира" оказалась бутафорской.

Об этом свидетельствует телефонный разговор, перехваченныйукраинской разведкой.

Россиянин рассказал матери о порядках, царящих во вражеской армии. Он возмущается, что обещанной ротации не предвидится: "Сказали вообще до года могут держать! Тут увольняться вообще бессмысленно. Вон, люди пошли написали те рапорты, у них оружие забрали, они сидят в школе четвертый день. Им в уши ср*т, какие они под*ры, изменники Родины, хуже говноедов... Они сидят и слушают, надеясь что уволятся. Но пока в Россию не выбраться, уволиться невозможно вообще. А как в Россию выбраться? На границе ФСБшники стоят. Они каждую машину проверяют до винтика. Вдруг спрятался какой-то беглец".

Оккупант отметил, что у него нет идей, как выбраться из Украины, да и армия вместе с Россией ему тоже надоели. На вопрос матери, а что же делать, просит обращаться в комитет солдатских матерей, военную прокуратуру: "Говори, я развожусь, больная женщина, у меня один сын остался, верните его домой!"

В конце разговора оккупант заявил, что таки будет писать отказ служить. Лучше сидеть, потому что это безопаснее чем служить в "этой помойке".

"У нас вообще некому идти в наступление. 8 человек берут деревню. Против них 500 человек сидит в бетоне. А они 8 идут вообще без всякой поддержки. О чем можно говорить? Какая армия сильная русская? Бутафорская", - заявил оккупант.

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Как сообщал УНИАН, ранее "ватная" жительница Мелитополя, которая ждала прихода русской армии рассказывает, почему на оккупированных территориях хотят, чтобы Украина их освободила.

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