По его словам, россияне планируют сосредоточиться на нескольких ключевых аспектах войны.

Глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко заявил, что Россия настроена воевать "столько, сколько надо". По его мнению, война вошла в стадию истощения.

В блог на" Интерфакс-Украина " Литвиненко отметил, что РФ сконцентрируется на трех задачах по Украине: фронт, подрыв инфраструктуры и подрыв общественного единства.

"Цели неизменны. Путину нужно столько территории Украины, сколько он сможет получить, потому что для россиян речь идет о "возвращении исконно русских земель". Война вошла в стадию войны на истощение. Все больше свидетельств, что Кремль готов вести войну столько сколько надо", - отметил глава СВР.

По словам Литвиненко, Россия уже сейчас закладывает фактор "СВО" в планы комплектования своей армии в 2024-2025 годах. В Москве считают, что ресурсов достаточно для боевых действий с Украиной на текущем уровне еще на протяжении длительного периода.

Кроме того, Кремль убежден, что внутренние ресурсы Украины якобы "приближаются к полному исчерпанию". С подачи ФСБ РФ, у Путина хотят скорректировать стратегию.

Литвиненко утверждает, что Россия сконцентрируется на трех задачах:

давление по всей линии фронта с захватом отдельных, политически и медийно важных точек, в частности Авдеевки;

уничтожение зимой критической инфраструктуры (электростанции, нефтеперерабатывающие заводы, транспортные узлы) для снижения качества жизни;

подрыв общественного единства через подпитку амбиций и провоцирование военных ("только они могут навести порядок"), оппозиционных политических сил ("только они достойны руководить Украиной"). В Украине должна сформироваться критическая масса недовольства политикой действующей власти.

Глава СВР считает, что России безразлично, кто придет к власти в Украине после действующего руководства. Впрочем, россияне убеждены, что кто бы это ни был, он не сможет овладеть ситуацией, а Украина погрузится в хаос, а международная помощь прекратится. Тогда Киев якобы будет вынужден сесть за стол переговоров.

Переговоры с Россией - детали

Ранее СМИ сообщали, что представители Соединенных Штатов и Евросоюза начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией. Отмечалось, что Украина, вероятно, будет иметь время до конца года или чуть больше, прежде чем начнутся более активные и срочные дискуссии о мирных переговорах.

В Государственном департаменте США заявили, что не знают о ведении разговоров с Украиной по любым мирным переговорам с Россией и подчеркнули, что любые переговоры - это дело Украины.

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина открыта для мирных инициатив любых стран, если эти инициативы выходят из необходимости полного вывода российских войск с суверенной территории Украины.

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