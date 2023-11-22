Количество сторонников оказания помощи Украине среди граждан США увеличилось по сравнению с октябрем.

Почти половина граждан США считает, что страна тратит слишком много на помощь Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Associated Press-NORC.

Отмечается, что эти настроения, вызванные прежде всего республиканцами, помогают объяснить усиление оппозиции среди консервативных законодателей Республиканской партии на Капитолийском холме, которые отвергают попытки президента Джо Байдена одобрить новый транш помощи Украине, утверждая, что деньги лучше было бы потратить на внутренние приоритеты.

В то же время социологи акцентируют внимание на том, что противников оказания помощи Украине среди граждан США стало меньше. Так, сейчас 45% считают, что правительство США тратит слишком много на помощь Украине в войне против России, по сравнению с 52% в октябре. Похоже, что это изменение происходит в основном от республиканцев: сейчас 59% говорят, что на помощь Украине тратится слишком много, но это меньше по сравнению с 69% в октябре.

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По данным социологов, более трети (38%) взрослых американцев говорят, что текущие расходы "примерно соответствующие", что немного больше, чем в прошлом месяце (31%). Среди республиканцев почти 3 из 10 (29%) считают текущие расходы правильными по сравнению с 20% в прошлом месяце.

Половина взрослых американцев чрезвычайно или очень обеспокоены тем, что влияние России представляет прямую угрозу Соединенным Штатам. Демократы (53%) и республиканцы (51%) также обеспокоены действиями российских властей, но демократы больше, чем республиканцы, видят Украину как нацию, которая имеет общие ценности с США, и поддерживают предоставление большей помощи для Украины.

Около половины граждан (48%) поддерживают предоставление оружия Украине (57% среди демократов, 42% среди республиканцев). Примерно 4 из 10 поддерживают направление государственных средств непосредственно в Украину (54% среди демократов, 24% среди республиканцев).

Военная помощь США Украине - последние новости

Поставки артиллерийских снарядов в Украину от США с начала войны в Израиле сократились на треть. Об этом сообщил ABC News, ссылаясь на слова неназванного украинского чиновника.

По их данным, с начала нападения ХАМАС на Израиль поставки снарядов стандарта НАТО сократились более чем на 30%. При этом они составляют около 60-70% от общих поставок.

Впоследствии появилась реакция Пентагона на соответствующую информацию. Пресс-секретаря Пентагона Сабрину Сингх во время брифинга спросили, означает ли это, что война между Израилем и ХАМАС влияет на способность Соединенных Штатов Америки обеспечивать актуальные потребности Украины на поле боя.

"Я видела эту статью. Послушайте, я бы возразила против этого утверждения. Мы смогли обеспечить Украину всем необходимым во время ее контрнаступления, и мы будем продолжать обеспечивать Украину всем необходимым. ... Мы в состоянии сделать это, и мы в состоянии поддержать Израиль в том, что ему необходимо для защиты в его войне с ХАМАС", - ответила она.

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