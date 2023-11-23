Дипломат выразил разочарование тем, что помощь США блокируется республиканцами, а ЕС не в состоянии предоставить Киеву достаточно снарядов

Украина рискует быть невольно втянутой в мирные переговоры с Россией, если союзники не снабдят Киев оружием и боеприпасами, необходимыми для победы в войне. Такое мнение высказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью LRT, передает Bloomberg.

Отсутствие у Киева ракетных систем и боеприпасов, а также многомесячный процесс принятия решений в ЕС могут поставить Украину в положение, в котором у нее не будет другого выбора, кроме как просить мира, сказал он, подчеркнув, что "это не будет выбор Украины".

"Украина, которую мы знаем, и Украина, которой мы будем помогать, пока дышим, никогда не пойдет на переговоры с террористами. Но реальность может быть именно такой", - отметил Ландсбергис.

Видео дня

Он выразил разочарование тем, что помощь США блокируется республиканцами, а ЕС не в состоянии предоставить Киеву достаточно снарядов: "Выглядит комично, когда КНДР помогает России больше, чем ЕС Украине".

Несколько дней назад Ландсбергис на Совете глав МИД Евросоюза назвал призывы к прекращению огня в Украине сейчас - "позорным предложением", сравнив это с тем, как накормить медведя и пригласить его вернуться позже.

Тема переговоров с РФ - детали

Ранее СМИ сообщали, что представители Соединенных Штатов и Евросоюза начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией. Отмечалось, что Украина, вероятно, будет иметь время до конца года или чуть больше, прежде чем начнутся более активные и срочные дискуссии о мирных переговорах.

В Государственном департаменте США заявили, что не знают о ведении разговоров с Украиной по любым мирным переговорам с Россией и подчеркнули, что любые переговоры - это дело Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: