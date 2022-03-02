Он отметил, что враг стягивает силы все ближе к столице.

Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян не верить дезинформации.

"Мы будем биться за столицу, Киев стоит и будет стоять", - заявил он в своем видеообращении.

"Враг стягивает силы все ближе к столице. Ночью обстреливал Белую Церковь, продолжались бои в Буче и Гостомеле. Мы готовимся и будем оборонять Киев! Я призываю всех киевлян не терять выдержку. Не верить дезинформации. Враг распространяет много лжи, чтобы сломить украинцев. Доверяйте только официальным ресурсам!"- заявил Кличко.

Он выразил уверенность, что столица выстоит.

"Киев стоит и будет стоять. Мы будем драться!", - заявил Виталий Кличко.