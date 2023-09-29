По его убеждению, проработанное российской пропагандой население будет также сопротивляться деоккупации города.

В ближайшее время Украине вряд ли удастся освободить Донецк. Впрочем, российские фортификационные сооружения, обустроенные за 9 лет войны, могут представлять для ВСУ не такую уж и большую проблему.

Об этом в интервью OBOZREVATEL отметил содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

"Линия разграничения, которая существовала в течение девяти лет, хорошо фортифицирована. Было достаточно времени, чтобы обе стороны смогли там обустроиться, обжиться, создать определенные минимальные бытовые условия, обеспечить самое необходимое – точки обогрева, доступ к воде, логистические пути снабжения и тому подобное. Можно предположить, что все это есть на старой линии разграничения. Но когда речь идет о возможности преодоления современных оборудованных линий обороны, то ключевой вопрос, кроме важных технических аспектов – минирования, противотанковых рвов, бетонированных сооружений – это вопрос, кто будет защищать эти линии", - отметил эксперт.

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По словам Мельника, сейчас Россия бросает свои последние резервы на то, чтобы сдержать украинское наступление на юге. Если эти данные достоверны, "тогда бетонные окопы и железо, которое там есть, без должного обеспечения личным составом может быть не таким уж неприодолимым препятствием".

Относительно перспективы освобождения Донецка, эксперт замечает, что нужно обратить внимание, является ли это сейчас приоритетом.

"Очевидно, что такой большой город, который должен освобождаться квартал за кварталом, дом за домом – там может захлебнуться любое украинское наступление. В частности, если там будет большое сопротивление плюс риски потерь среди гражданского населения. Надо также учитывать, что населению, проживающему на временно оккупированных территориях почти десять лет, постоянно промывают мозги, они теряют своих родных, друзей. Пропаганда держит этих людей в страхе перед ВСУ и тому подобное. Следовательно, если они верят российской пропаганде, они по меньшей мере окажут пассивное сопротивление освобождению этих территорий. Я не думаю, что среди городов, которые в ближайшее время можно освободить, может быть Донецк", - подытожил эксперт.

ВСУ продвигаются в Донецк

27 сентября 2023 года в ВСУ похвастались успехами возле четырех населенных пунктов в районе Бахмута. Украинские военные продолжают продвигаться в районе Бахмута. В частности, за прошедшие сутки ВСУ имели успехи вблизи Зайцево, Клещеевки, Одаровки и Ивановского. На Бахмутском направлении им за сутки удалось ликвидировать более 140 российских оккупантов.

Кроме того, 27 сентября 2023 года в ВСУ подтвердили ,что "Вагнер" вернулся на фронт. По данным украинских военных, под Бахмут вернулись "вагнеровцы", которые ранее находились на территории Беларуси. Часть из этих боевиков уехала в Африку, а часть - перезаключила контракты с Министерством обороны РФ и вернулась на восток Украины для участия в боевых действиях в качестве инструкторов и военнослужащих. Речь идет о около 500 человек.

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