ВСУ уничтожили разведывательный комплекс "Кредо-М1", комплекс наблюдения "Муром-П" и электронный комплекс "Ирония".

Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться на юге от Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах и уничтожают комплексы радиоразведки российских оккупантов.

"На южном фланге мы в дальнейшем продолжаем наступательную операцию, в частности имеем успехи вблизи Зайцево, Клещиевки, Одаровки и Ивановского", - сообщил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По его словам, украинские войска продолжают выбивать врага, под шквальным огнем они держат оборону и закрепляются на достигнутых рубежах. Захватчики 580 раз открывали огонь по нашим защитникам на этом направлении, четыре раза использовал авиацию, произошло 12 боевых столкновений. Несмотря на это, ВСУ ликвидировали 141 оккупанта. Кроме того, очень хорошо поработали контрбатарейные подразделения.

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"Нам удалось уничтожить 10 пушек Д-30, также еще 3 пушки Д-20, 2 "Пионы" 203 мм и 4 "Мсты-Б", - добавил Евлаш.

На этом направлении был уничтожен дивизион артиллерийских вооружений и много различных специальных средств радиоэлектронной разведки. В частности, речь идет о разведывательном комплексе "Кредо-М1". Это специальная установка, которая обнаруживает передвижение техники и людей. ВСУ также уничтожили комплекс наблюдения "Муром-П" и электронный комплекс "Ирония", который оккупанты используют для корректировки огня и отслеживания передвижения наших войск на этом направлении.

Война в Украине - последние новости

Военный обозреватель Алексей гетман заявил, что дорога от Бахмута до Горловки, которую российские оккупанты используют для снабжения, уже находится под минометным огнем Вооруженных сил Украины.

В эти сутки российские террористические войска совершили очередные попытки атаки вблизи Северного и Марьинки в Донецкой области, однако украинская армия успешно их отбила.

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