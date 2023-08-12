В западных СМИ – старые песни о главном - вновь пошла тема "небольших успехов ВСУ". Объяснять этими "неуспехами" удары дронами по Москве или территории России в целом - это просто верх некомпетентности.

Во-первых, успехи на фронте очень даже велики. Просто они находятся в другой плоскости. Это не территориальные приобретения, которые придут позже, а уничтожение лучших из оставшихся российских войск на юге и востоке, ослабление их ресурса в плане техники (особенно арты и ПВО - их главных козырей на этой войне), а также запасов боеприпасов.

Во-первых, успехи на фронте очень даже велики. Просто они находятся в другой плоскости

К чему иноСМИ это мусолят все время? Потому что западные военные пытаются переложить ответственность за провалы НАТОвской доктрины начала контрнаступления на украинцев. А это именно провал - после чего наши штабы стали действовать по-своему, игнорируя западных советников-теоретиков, которые мало понимают, что тут происходит. И те пытаются оправдываться. Дескать, это не НАТОвские доктрины и советники оказались бесполезны против РФ, это ВСУ "не умеют в общевойсковой бой".

Так они называют атаки в лоб на укрепленные позиции, без авиации. Хотя на практике вся современная доктрина НАТО сводится к доминированию в воздухе. Без этого все их наработки оказались бесполезны в масштабном военном конфликте. У НАТО почти нет ПВО, мало техники для разминирования и т.д., и т. п. Короче, эти все разговоры - это не про "провалы ВСУ", а про то, на что на Западе десятилетиями осваивали бюджеты. И если вдруг окажется, что все их доктрины (и траты) в современной войне малоэффективны, то, выходит, триллионы долларов были потрачены зря.

К чему иноСМИ это мусолят все время? Потому что западные военные пытаются переложить ответственность за провалы НАТОвской доктрины начала контрнаступления на украинцев

Это одна из причин, почему американцы не хотят давать самолеты, так как, если окажется, что их реально сбить (а F-16 отнюдь не вундервафля, вполне сбиваются), то это будет удар по всем западным наработкам и доктринам за последние лет восемьдесят.

А ВСУ все делают правильно - вместо бестолковых лобовых атак, которые навязывают западные советники, наши истощают войска РФ и планомерно снижают их боеспособность. Это не так эффектно, но вполне эффективно. И нервозность Кремля это лишь доказывает. Российские доктрины, к слову, ВСУ уже тоже "обнулили". Просто западным наблюдателям и российским обывателям трудно признавать правоту украинцев.

Во-вторых, атаки дронами - это не просто пиар. Даже если они никуда не попадают, они заставляют РФ прикрывать свой "срам", оттягивая ПВО с фронта и из приграничных регионов. Помните, как в прошлом году "привычным" было наблюдать по 15-20 пусков ракет от С-300 за одну ночь? А теперь и 5 за неделю - уже событие. Потому что у РФ мало пусковых для С-300. Им тупо не хватает, чтобы и Путина ПВО обложить со всех сторон, и войска прикрыть, и еще по Харькову, Запорожью и другим городам пускать десятками и сотнями ракеты от С-300. И все это из-за якобы бесполезных атак дронами по Москве. И вновь - это не так эффектно, но по-прежнему эффективно. Просто эффект этот надо смотреть в другой плоскости - не в масштабах нанесенного урона, а в сокращении урона, который нам могут нанести россияне, если эти дроны "пачками" не пускать по РФ.

Эффект этот надо смотреть в другой плоскости - не в масштабах нанесенного урона, а в сокращении урона, который нам могут нанести россияне, если эти дроны "пачками" не пускать по РФ.

Жаль только, что "западные источники" не способны донести до западных СМИ эти простые истины.

Андрей Попов, журналист, политический аналитик