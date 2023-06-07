Сама по себе новость о подрыве россиянами дамбы Каховской ГЭС стала шокирующей для украинцев. Но еще больше шокировала реакция мира на это событие.

Возмутительным выглядело и то, как всемирно известное британское агентство Reuters в своем материале о масштабной техногенной катастрофе в Украине не смогло назвать виновника. И то, как известное немецкое издание - Bild - вообще убрало слово "Россия" из заголовка на обложке. По словам украинцев, которые сейчас находятся в Германии, если бы не резкое заявление канцлера Олафа Шольца, распространенное местными медиа, немцы вообще предпочли бы не упоминать о преступлениях россиян в Украине…

Генсек ООН предпочел не упоминать, кто именно совершает нападения в Украине

Непонимание происходящего ярко продемонстрировала Организация Объединенных Наций. И речь не только о том, что в момент, когда украинские села на юге друг за другом уходили под воду, в Твиттере организации, заявленной целью которой является "поддержание и укрепление мира и международной безопасности", появилось сообщение, что 6 июня - день русского языка. Но и о том, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ООН не располагает "независимой информацией" относительно того, как "прорвало" дамбу Каховской ГЭС. Рассказывая, что "нападения на гражданское население и важнейшую гражданскую инфраструктуру должны прекратиться" он предпочел не упоминать, кто именно осуществляет эти нападения в Украине.

В этом контексте неудивительно, что Россия использовала площадку ООН, чтобы обвинить в подрыве дамбы Каховской ГЭС Украину. И, как ни странно, далеко не все участники экстренного заседания Совбеза осудили этот бред. Даже несмотря на то, что постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица напомнил, что Россия барахтается в грязной лжи уже давно: "...Заявление России было предсказуемо лживым. Мы наблюдали тот же прием - обвинение жертвы в собственных преступлениях. И было мало шансов, что страна, которая отчаянно отрицала свои военные преступления в Мариуполе, Буче, Изюме, Запорожской АЭС, признает ответственность за сегодняшнюю техногенную катастрофу".

Игра мира в толерантность дает России уверенность, что она все делает правильно

К сожалению, игра мира в толерантность, а мировых медиа в объективность и беспристрастность, дает России уверенность, что она все делает правильно. Не называя террориста террористом, преступника преступником, мир терпит не просто повторение преступлений, а повторение их с большим и большим количеством жертв.

Помните, как 298 жертв крушения рейса МН-17, сбитого россиянами из ЗРК "Бук" в 2014 году российские пропагандисты назвали "несвежими трупами"? Ведь после того, как россияне осознали, что сбили не украинский военный самолет, надо было как-то оправдаться. И "оправдание" быстро нашлось: гражданский рейс им просто... "подбросили". Мол, вот такая "провокация" западных спецслужб. Абсурд? Да. Но в том же ООН похожие "версии" Россия озвучивала раз за разом. К сожалению, даже когда после восьми лет расследования в Гааге озвучили приговор по этому делу, это не стало для международного сообщества уроком.

Так же в прошлом году мир молча слушал ложь россиян, например, о постановочных фото и видеокадрах убитых жителей Бучи под Киевом. Мировые медиа даже начали проводить фактчек заявлений российских пропагандистов и проверять, действительно ли трупы на улицах пригорода украинской столицы "двигаются"…

Кремль прекрасно понимает, как вкладывать в мозги тезисы о "не все так однозначно"

Так же и сейчас. Мир до сих пор не понял, что слова и формулировки важны. Не называя виновного, вместо этого рассказывая, как "стороны конфликта обменялись обвинениями", или отмечая, что "произошел подрыв" дамбы, идет подыгрывание России.

Кремль, похоже, прекрасно изучил "систему" и понимает, как вкладывать в мозги западных политиков и населения тезисы о "не все так однозначно". За девять лет террора в Украине сценарий почти неизменен: сначала "это не мы" и "нас там нет", потом – "виноваты обе стороны", потом – "докажите, что виноваты мы".

И пока мир ведется на эту игру, террорист продолжает повышать ставки.

Татьяна Урбанская