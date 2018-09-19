Ложь как госполитика: самые нелепые «отмазки» России

Информационная война, которую Россия ведет со всеми вокруг и со здравым смыслом, иногда заводит «говорящие головы» Кремля в тупик. Но то, что выглядит тупиком для всего цивилизованного мира, и что действительно является этим тупиком, вовсе не означает, что Россия в результате признает нелепость высказываний и свою неправоту в целом. Наоборот. Это подстегивает россиян придумывать все новые и новые «отмазки», одна другой нелепее.

Один из самых свежих случаев – история исчезновения над Сирией российского самолета Ил-20.

Напомним, в ночь с понедельник на вторник, 18 сентября, Минобороны РФ сообщили об исчезновении самолета Ил-20, на борту которого находились 14 российских военнослужащих, над Средиземным морем. Через некоторое время американский телеканал CNN, ссылаясь на источники, объявил российский самолет Ил-20 «случайно» сбитым ПВО правительственных войск Сирии. Причем, это были ПВО, которые Асаду продал Путин.

Армия российских интернет-ботов тут же напала на CNN, обвиняя телеканал в распространении фейка. Более того, прозвучали даже обвинения, что CNN распространяет фальшивые новости, чтобы «покрыть военные преступления США и их союзников».

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Немного позже, в Минобороны РФ все же признали, что Ил-20 действительно был сбит ПВО Сирии. Но…

«Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии», - заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные», - добавил он.

То есть, российские военные, ранее продав Асаду российские системы ПВО, не согласовали полет с союзниками из армии Асада, в результате чего российскими ракетами ПВО под управлением бойцов Асада был сбит российский же самолет, но виноват в этом… Израиль.

К слову, Путин назвал крушение Ил-20 трагической случайностью. А вот когда три года назад ВВС Турции над Сирией был сбит российский бомбардировщик, Путин заявлял, что это «удар в спину».

Кстати, в апреле текущего года в той же Сирии, после того, как силы президента Сирии Башара Асада применили химическое оружие против повстанцев в Думе и восточной Гуте (по информации ООН погибли более сотни человек), именно Россия науськивала Сирию не допускать инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на место происшествия.

Причина проста – Сирия должна была отказаться от химического оружия еще несколько лет назад. А Россия взяла на себя роль гаранта уничтожения арсеналов химоружия в Сирии. Поэтому не удивительно, что российские военные отравляющих веществ в Думе «не обнаружили», о чем поспешили раструбить российские СМИ.

«С высокой вероятностью доказательства исчезли с места события, которое полностью контролируется российской и сирийской армиями», - заявили в МИД Франции.

Но отличилась в этой ситуации Россия даже не этим. Через месяц после инцидента в России заявили, что в Сирии были проведены «постановочные съемки» с последствиями обстрелов с использованием отравляющих веществ. Более того, «свидетелей» фальсификации химатаки Россия и Сирия привезли в Гаагу в офис ОЗХО. Но объяснениям якобы «докторов» из госпиталя в Думе в организации мало, кто поверил. «Брифинг России и Сирии в ОЗХО – это трюкачество. ОЗХО – то не театр. Генеральный директор выступил против проведения Россией этого брифинга Решение России злоупотребить авторитетом организации - это очередная попытка воспрепятствовать работе ОЗХО, и конкретно - работе миссии, расследующей применение химического оружия в Сирии», - заявил британский представитель организации Питер Уилсон.

В принципе, о том, что Россия, пытаясь снять с себя ответственность за происходящее, ищет виноватых, где и как угодно, нет ничего удивительного. Один из ярчайших примеров – новая версия-«сенсация» от Минобороны РФ о происхождении «Бука», унесшего жизни 298 человек – пассажиров «Боинга» Малазийских авиалиний летом 2014 года над Донбассом. Так, 17 сентября в России сообщили, что никак не могли сбить этот самолет, потому что ракета, которая была выпущена из ЗРК «Бук» М1, принадлежащему 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ из Курска, «украинская».

В частности, по новой версии Минобороны РФ, ракета 9м38 для ЗРК «Бук» была изготовлена в России в 1986 году, и через пять дней после сборки была передана в военную часть, располагавшуюся в Тернопольской области УССР. А установить это, мол, удалось по серийным номерам сопла и двигателя ракеты, представленным в мае 2018 года Международной следственной группой.

Стоит ли говорить, что никто в мире не поверил очередному российскому фейку? Ведь он прекрасно вписывается во все другие «официальные» версии РФ в ее попытках возложить ответственность за авиакатастрофу на Украину.

Напомним, речь идет и о показаниях «испанского диспетчера» Карлоса, который утверждал, что до исчезновения МН-17 с радаров его сопровождали два украинских истребителя; и о коряво сфабрикованном «спутниковом снимке» атаки на «Боинг» этими самыми украинскими истребителями; и о вовсе кощунственном заявлении, что «Боинг» изначально перевозил… несвежие трупы, загруженные в самолет, по одной из версий, коварными агентами американского ЦРУ.

Цинизм, с которым за поребриком пытаются отпетлять от ответственности, даже не удивляет, если брать во внимание воистину «царское» отношение Путина к собственным «холопам». Чего только стоит его ответ, данный в свое время на вопрос Лари Кинга о том, что произошло с подлодкой «Курск» - «она утонула», или тот факт, что вдов погибших офицеров он назвал «шлюхами», которых якобы наняли телевизионщики, чтобы его дискредитировать.

Кстати, тогда, в 2000 году, версий гибели «Курска» тоже было немало – взрыв торпеды, мина, торпедная атака с иностранной подлодкой, столкновение с иностранной подлодкой, террористический акт… Правда, «громкое расследование» так и закончилось озвучиванием версий. Точного ответа, почему произошла та трагедия, нет и сегодня. Да, и зачем? Никто ведь не спрашивает.

Точно также никто не утруждал себя объяснениями, когда в 1999 году, после ряда «терактов» в разных городах России, бдительный житель Рязани заметил возле своего подъезда подозрительную машину, из которой несколько мужчин выгружали в подвал дома какие-то мешки. Вызвал милицию. А правоохранители обнаружили в мешках прикрепленные к ним часовые механизмы. Экспресс-анализ вещества в мешках, проведенный местными взрывотехниками, показал наличие в обнаруженном веществе паров гексогена (взрывчатка, более мощная, чем тротил, с ее применением взрывались жилые дома в РФ). Взрывчатка была отправлена в Москву, а местные правоохранители отчитались об успешном предотвращении теракта. Но не тут-то было.

Через несколько дней руководство ФСБ России заявило, что никакой взрывчатки в Рязани не было. А в мешках с детонаторами находился всего лишь сахар. Приборы, мол, у рязанских взрывотехников, устаревшие, а сами эксперты – ошиблись. При этом спецслужбисты заявили, что вся эта история вообще была проверкой рязанских силовиков на предмет противодействия терактам. Такие себе «учения», то ли с гексогеном, то ли с сахаром.

Робкие объяснения правоохранителей в Рязани, что они не могли ошибиться, и что об учениях никто ни сном ни духом не знал, а также экспертов, что детонатор был не бутафорским (как во время учений), а боевым, были похоронены под официальной версией, озвученной центральным телевидением России.

Точно также, как тогда – провал ФСБ, сегодня «официальными версиями» пытаются прикрыть провал ГРУ. Речь идет об истории с отравлением экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери на территории Великобритании. В рассказы ГРУшников Петрова и Боширова о том, что они всего лишь туристы, которые за три дня пребывания в Лондоне дважды «смотались» в пригород, в Солсбери, посмотреть на старинный собор, мало кто поверил. Как и в намеки, распространяемые российскими СМИ, что они имеют отношение к ЛГБТ-сообществу. Как и в заявления, что Петров и Бошаров – никакие не сотрудники спецслужб, а простые бизнесмены (или непростые, а геи-бизнесмены, снявшие зачем-то на ночь женщину-проститутку).

В этом свете не удивительно, что уже после разоблачения российских ГРУшников и их выступления на всю ивановскую, буквально на днях в Солсбери произошел еще один инцидент с отравлением. По информации Daily Mail, в одном из ресторанов мужчина и женщина, предположительно, русские, почувствовали себя плохо. На фоне истории со Скрипалями, правоохранители заподозрили атаку «Новичком». Но после того, как они забили тревогу, были проведены тесты, которые позволили исключить «Новичок».

Кстати, вполне возможно, что этот, новый инцидент – дело рук России. Ведь надо как-то отвлечь внимание от уже состоявшегося разоблачения.

Впрочем, иногда сохранить лицо РФ помогают – международные партнеры. Так произошло с нашумевшей историей «кокаиновой дипломатической почты» - поставок сотен килограммов наркотиков из Аргентины в Россию. По информации некоторых СМИ, несомненно, канал наркотрафика был налажен давно, но после смены власти в Аргентине в 2015 году и ее курса на борьбу с торговлей наркотиками, под колпаком оказалось и посольство РФ, промышлявшее этим видом бизнеса. Однако, чтобы избежать громкого дипломатического скандала, аргентинские спецслужбы позволили изобразить ситуацию так, будто Россия сама разоблачила этот преступный наркоканал.

Возможно, на этом российская наркоистория и забылась бы, как множество других, если бы в августе текущего года в Бельгии, в порту города Гент, не было обнаружено три контейнера с 2 тоннами кокаина. Причастность России к этому «грузу» трудно было не заметить – все брикеты (около 2 тысяч) наркотиков были маркированы логотипом правящей в РФ партии «Единая Россия». Впрочем, в РФ по этому поводу «отшутились»: секретарь генерального совета партии Евгений Ревенко написал, что инцидент – признак международной известности, и что наркобароны используют логотип партии для маскировки.

Вполне возможно, что именно «для маскировки» одни украинцы, «восставшие» против «киевской хунты» на Донбассе, используют российскую форму, российские военные билеты, российский акцент, чеченский ислам и российское вооружение в «гражданской войне» против других украинцев. Так, в августе 2014 года в соцсетях появилась информация о гибели российских десантников под Луганском. Минобороны России, естественно, все яростно отрицали, но доказательства участия в бойне их кадровых военных собрали журналисты российской «Новой газеты».

Впрочем, это не изменило позицию России, оспаривающей свою причастность к боевым действиям на Донбассе. Не повлияло на «официальную версию» и то, что россияне стали все чаще попадать в плен к украинским военнослужащим. Кремлевские пропагандисты лишь начали озвучивать гнилые версии об «отдельных группах военных», которые могли «заблудиться на границе» и, таким образом, оказаться в Украине… Именно так «заблудились» ГРУшники Ерофеев и Александров, которых впоследствии поменяли на Надежду Савченко. Вполне возможно, именно так «заблудился» танкист-контрактник из Бурятии (вместе со своим танком, кстати), которого после боев в районе Дебальцево в госпитале проведывал уже покойный Йосиф Кобзон. Помните, знаменитое: «Вы – бурят, как я рад!».

Лишь в декабре 2015 года Путин признал, что россияне на востоке Украины все-таки есть. И они «решают там определенные вопросы, в том числе в военной сфере», но… не принадлежат к регулярной армии.

На самом деле, эта фраза – «их там нет» – стала неологизмом российско-украинской войны. И впервые из уст Владимира Путина она прозвучала еще в марте 2014 года, во время захвата Крыма.

Но вранье о Крыме началось гораздо раньше, в декабре 2013-го. Тогда, в ходе итоговой пресс-конференции по результатам года у Путина спросили, допускает ли он ввод российских войск в Украину, в частности, в Крым. И ответом было: «Это полная ерунда, полная чушь. Ничего подобного нет и быть не может».

А уже через пару месяцев «ерунда и чушь» в виде таинственных «зеленых человечков» блокирует стратегические объекты в Крыму, при поддержке столь же таинственных боевых вертолетов, на малой высоте пересекающих границу Украины в Крыму со стороны России, что также зафиксировано на видео.

4 марта 2014 года, отвечая на вопрос, были ли это российские солдаты, Путин говорит, что нет, речь идет о «местных силах самообороны».

Но уже в апреле утверждает, что российские военнослужащие просто предприняли меры для свободного волеизъявления крымчан, стоя у них за спинами.

Меньше чем полгода понадобилось, чтобы кремлевская версия захвата Крыма стала более откровенной и более мерзкой. Уже осенью 2014 года Путин признает – Крым захватили российские военные: «Мы никогда его не скрывали: наши Вооруженные Силы, прямо скажем, блокировали Вооруженные Силы Украины, расквартированные в Крыму…».

Очень похоже Россия действовала и в «допинговом скандале» со своими горе-спортсменами. Сначала в РФ заявляли о тотальном сговоре против российских спортсменов-олимпийцев, которые были уличены в применении запрещенных препаратов, после этого сыпали заявлениями, что эти препараты не такие уж запрещенные, далее утверждали, что случаи применения допинга – единичные, а наказывают повально всех… России были выдвинуты несколько требований, после выполнения которых ее могли восстановить в правах в WADA (Всемирной антидопинговой организации). Однако выполнять их Минспорта РФ отказывалось. Но прошло три года, и все требования WADA (пусть и в компромиссном варианте) были удовлетворены. Теперь, 20 сентября, исполком организации примет окончательное решение по России.

Вполне вероятно, что аналогичным образом придется признаться и в фактах вмешательства в выборы в США. Сколько бы в РФ этого не отрицали, разведка США выяснила, что в 2016 году две группировки российских хакеров провели кибератаку на Национальный комитет Демократической партии в ходе президентской избирательной кампании. Кроме того, о «российском следе» и контакте членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками говорится и в досье на действующего президента США, собранного бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в 2015-2016 годах.

Тут, надо полагать, Россия снова «включит дурака». Как это, например, произошло после обнаружения на борту Международной космической станции утечки воздуха в открытый космос. Тогда выяснилось, что пробоина образовалась в состыкованном с МКС российском корабле «Союз МС-09», более того, судя по всему, пробоину по ошибке устроил какой-то вечнопьяный русский рабочий на российском заводе. Однако россияне не придумали ничего лучше, чем заявить, что дырку просверлил какой-то психически неуравновешенный космонавт (намекали, мол, американец) прямо на орбите. Причем, Роскосмос даже запросил у NASA данные видеорегистраторов астронавтов, а также их действующие медицинские показания. Но после того, как версия о каком-то иностранном космонавте-диверсанте провалилась, Россия не придумала ничего лучше, чем просто отмолчаться.

Хотя, пожалуй, такая тактика все же лучше, чем в истории с авианосцем «Адмирал Кузнецов». Напомним, направляясь к берегам Сирии, он оставлял за собой облака черного дыма, чем вызвал шквал юмористических комментариев в западных СМИ и от пользователей социальных сетей – «авианосец курильщика», «плавающая экологическая катастрофа» и тому подобное, а от экологов – массу обоснованных опасений в нанесении непоправимого ущерба окружающей среде самим фактом своего существования. В РФ чудовищные выхлопы «гордости российского флота» объясняли странными тезисами наподобие «авианосец дымит, когда хочет, чтоб показать свою мощь». Вскоре печальнознаменитый «Кузя» дымить перестал – видимо, заглушил коптящие двигатели, так как в них отпала нужда – к грозному авианесущему крейсеру прицепили банальный буксир (видимо, самостоятельно добраться до поля битвы устаревший «Кузя», который, без участия украинских кораблестроительных заводов, некому было чинить, попросту не мог). Но в ответ на все насмешки в России лишь заявили, что все страны Средиземного моря боятся мощи российского крейсера. Затем отбуксировали «мощь» подальше от людского глаза в район крайнего Севера и с тех пор публике не показывают.

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Привычка врать и придумывать самые нелепые отговорки по поводу своих провалов – нормальная практика для России. И в новейшей истории за примерами далеко ходить не надо. И все бы ничего, если бы, в большинстве случаев, ценой этого вранья не были утерянные человеческие жизни.

Ирина Шевченко, Татьяна Урбанская