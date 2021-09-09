Андрей и Александр Сауленко выросли под Мариуполем, где сейчас их с войны ждут родители и собственные семьи.

Два брата – Александр и Андрей Сауленко – уже несколько лет воюют на соседних позициях на Донбассе, но ни разу так и не встретились.

Историю семьи военных рассказали в сюжете ТСН.

Александр – морской пехотинец, а его старший брат Андрей – горный штурмовик.

"Служат в разных подразделениях, занимают соседние позиции, видят одного противника напротив, но никак не могут встретиться", – говорится в сюжете.

Читайте такжеБоевики ночью сбросили на Зайцево две бомбы, напечатанные на 3D-принтере (видео)Братья выросли под Мариуполем, где сейчас их с войны ждут родители и собственные семьи: Андрея дома ждут жена с двумя дочками, а Александра – жена с двумя сыновьями.

Известно, что первым в армию отправился глава семьи – Николай Сауленко. Через некоторое время у него нашли опухоль, удалили почку и "списали" из армии, но он вернулся в ряды добровольцев. Потом к нему присоединилась его жена Любовь. Теперь же они вместе дожидаются сыновей.

Ранее УНИАН рассказывал историю о том, как трое родных братьев из многодетной семьи со Львовской области ушли добровольцами на фронт и вместе защищают Украину на Донбассе. Они служат на Луганщине в рядах одного подразделения.

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Автор: Катерина Шварц