Минцифры предлагает рассказать знакомым на оккупированных территориях о чат-боте "єВорог", но просит не обсуждать войска РФ.

Министерство цифровой трансформации Украины советует гражданам не обсуждать с жителями оккупированных территорий передвижения и действия российских оккупантов.

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Если ваши родные, друзья или знакомые находятся на оккупированной территории, старайтесь с ними не обсуждать по телефону или в соцсетях передвижения и действия оккупантов. Это может быть опасно для их жизни", - говорится в сообщении.

Вместо этого Минцифры предлагает рассказать им о чат-боте "єВорог".

"Так они смогут тайно поделиться ценной информацией о геолокации, передвижениях и действиях врага с нашими военными. Главное - сообщать в чат-бот об оккупантах из безопасного места и каждый раз, как их видите. Больше людей поделится кадрами или информацией о захватчиках - больше врагов уничтожит наша армия", - отмечает министерство.

Чат-бот "єВорог": что известно

Как сообщал УНИАН, в марте в Украине заработал чат-бот "єВорог". Благодаря ему украинцы могут помочь армии обнаружить местопребывание российских войск.

По данным Министерства цифровой информации, чат-ботом уже воспользовались 257 тысяч украинцев.

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