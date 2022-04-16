В чатботе можно сообщить ВСУ о перемещении и геолокации оккупантов.

257 тысяч украинцев уже воспользовались чатботом єВорог, с помощью которого можно сообщить о передвижении оккупанта или вражеской техники.

Об этом Министерство цифровой информации сообщило в Facebook.

"Вы делаете невероятный вклад в нашу общую победу над российским захватчиком. Наша команда 24/7 обрабатывает каждое сообщение в чатботе и приятно поражена вашей помощи ВСУ. Продолжайте отправлять новые подробности о перемещении или действиях оккупантов в чатбот єВорог: https://t.me/evorog_bot", - говорится в сообщении Минцифры.

"Мы уже уничтожили более 20 тысяч оккупантов и почти 5 тысяч вражеской техники, в том числе эталон российского морского флота — крейсер "Москва". Осталось еще немного. Объединяемся ради победы. Одолеем врага вместе", - отметили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, в начале марта Минцифры создало чатбот "єВорог", с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта или вражеской техники.

Через чатбот (@evorog_bot) можно сфотографировать или снять на видео оккупантов и их технику и отправить кадры.