Ночью оккупанты обстреляли Харьков и село Циркуны.

На Харьковщине в результате российских обстрелов за сутки погиб один человек, шестеро ранены.

Об этом говорится в переданной журналистам сводке Харьковской областной военной администрации по состоянию на сегодня, 3 июня, на 8:00.

Так, ночью оккупанты в очередной раз обстреливали Харьков, в результате чего возник пожар в одном из админзданий города, по предварительным данным — пострадавших нет.

Также ночью оккупанты обстреляли село Циркуны в Харьковской области, горели дома и хозяйственные постройки.

"Всего в течение суток в области: раненых 6 человек, один человек погиб", - говорится в сводке.

Напомним, накануне в результате попадания снаряда в Харькове загорелась библиотека в общеобразовательной школе. Погибла женщина.

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