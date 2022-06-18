В регионе разрушен ряд объектов инфраструктуры.

Президенту доложили, сколько человек стали жертвами обстрелов оккупантов в Одесской области.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в рамках рабочей поездки в Одесскую область президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по текущей ситуации в регионе.

Участники совещания обсудили вопросы социального обеспечения внутренне перемещенных лиц, проживающих в Одесской области.

На совещании также заслушали информацию о последствиях ракетных ударов российских оккупантов по Одесской области.

"Жертвами обстрелов стали 55 жителей региона, разрушен ряд объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Глава государства также осмотрел жилой дом, который был поврежден 23 апреля в результате вражеского ракетного обстрела. Тогда жертвами стали восемь человек, среди которых трехмесячный младенец.

Зеленский ознакомился с ходом восстановительных работ.

"Это ужасное, страшное преступление, агрессор убивает и калечит наших людей. Должны восстановить этот дом, чтобы жители вернулись в свое жилье", – сказал президент.

Как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 18 июня, посетил опорные пункты Нацгвардии в Одесской области.

Ранее сегодня с рабочим визитом посетил Николаевскую область, где провел совещание по текущей ситуации в регионе.

В частности, речь шла о восстановлении водоснабжения областного центра, которое было затруднено из-за повреждения сетей водопровода в результате вражеских обстрелов.

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