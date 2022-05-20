В 16-этажке полностью уничтожены 30 квартир, еще 62 получили разрушения различной степени.

В Одессе восстановят 16-этажку, в которой в апреле в результате российского ракетного удара погибли 6 взрослых и младенец.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Отмечается, что 23 апреля в результате ракетного обстрела Одессы были повреждены две секции жилого комплекса "Тирас". Разрушено более 400 кв. м опорных конструкций на четырех этажах, 30 квартир одесситов уничтожены полностью, еще 62 получили разрушения различной степени.

"Сегодня городской голова Одессы Геннадий Труханов провел выездное рабочее совещание в связи с окончанием первоочередных противоаварийных работ, во время которых были укреплены аварийные конструкции и стабилизировано здание, что помогло остановить его дальнейшее разрушение", - говорится в сообщении.

По результатам совещания принято решение начать восстановительные работы двух пострадавших секций.

Ракетный удар по Одессе 23 апреля: что известно

Как сообщал УНИАН, 23 апреля Одесса подверглась ракетному удару. Были повреждены, в частности, два жилых дома, один из них - 16-этажный комплекс. Погибли 7 человек, среди которых трехмесячный ребенок, его мама и бабушка. О судьбе еще одного человека пока ничего неизвестно. 18 человек получили ранения.

Одна из ракет попала на территорию кладбища, где разрушено более 1 тыс. кв. м территории. Тяжело ранена женщина, которая убирала там могилы.

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