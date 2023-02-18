Несмотря на усиление шторма, оккупанты не свернули полностью боевое дежурство ракетоносителей.

На дежурстве в Черном море находятся два корабля-ракетоносца, заряженные 12 "Калибрами", поэтому удар может быть нанесен в любой момент, сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Враг готовится к нанесению ударов, поскольку корабельная группировка, несмотря на усиление шторма, не свернула полностью боевое дежурство ракетоносителей. Частично заведены в пункты базирования, но на сегодня на позициях остаются два ракетоносителя - один надводный, один подводный. Это до 12 ракет типа "Калибр", готовых и снаряженных к применению", - сказала она.

Она отметила, что применение ракетоносителей обычно согласовывается с работой авиации, именно поэтому в последние дни Россия поднимала авиацию и в Украине раздавался сигнал тревоги.

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"Вчера была тревога из-за взлета ракетоносителя типа "Кинжал". Это говорит о том, что собирается информация, они изучают ситуацию. Отрабатывают слаженность действий и вполне вероятно могут нанести ракетный удар в любой момент", - подчеркнула она.

При этом Гуменюк отметила, что для врага накапливать авиацию на границе, как об этом сообщают некоторые информационные источники, - невозможно.

"Расположить самолеты так близко к нашей границе - это самоубийство, потому что мы знаем о летучести нашего "бавовнятка", которое достигает даже аэродрома в Энгельсе, а значит, через границу точно достигнет", - пояснила она.

Массированный удар по Украине 16 февраля - что известно

Ночью 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины, в частности по объектам критической инфраструктуры.

По данным Воздушных сил ВСУ, противник выпустил по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Силами и средствами Воздушных сил было уничтожено 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Несколько крылатых ракет Х-22 достигли своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры.

В Воздушных силах в очередной раз напомнили, что сейчас на вооружении украинских военных нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет.

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