В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула к оккупированному Крыму и у границ Украины десятки батальонных тактических групп вместе с военной боевой техникой.

Генсек НАТО Йен Столтенберг подтвердил, что Россия оставила у границ с Украиной десятки тысяч своих военных и большое количество техники.

Об этом шла речь во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

Читайте также"Угроза сохраняется": Кулеба о дальнейшей агрессии РФ против Украины"Хотя Россия отозвала некоторые войска, в Украине, у границ остаются десятки тысяч, а также значительное количество оружия", – отметил Столтенберг.

Генсек Альянса добавил, что Россия продолжает ограничивать судоходство в Черном море, в частности в районе Керченского пролива. Он заявил, что эти агрессивные действия "вызывают серьезную обеспокоенность", пообещав, что НАТО будет сохранять бдительность и продолжит поддерживать своих партнеров.

Эскалация на границе Украины и РФ: справка УНИАН

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула к оккупированному Крыму и у границ Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить "внезапную проверку" российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку "все поставленные цели достигнуты".

6 мая президент Владимир Зеленский отметил, что из десятков тысяч военных, РФ разместила на границах и временно оккупированных территориях Украины, она отвела лишь 3,5 тыс. из оккупированного Крыма.

13 мая в миссии США при ОБСЕ заявили о переброске Россией тяжелых видов вооружения в оккупированный Крым. Среди прочего, речь идет про танки, минометы калибра 120 мм, гаубицы калибра 122 мм и бронетехнику.

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Автор: Яна Ставская