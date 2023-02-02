Противники ищут дырки на фронте, отметил бывший советник Офиса президента.

Власти РФ на востоке Украины создали две группировки оккупационных войск, сейчас задача противника в нашей стране - выйти на рубежи, которые удобны для обороны.

Пик боев возможен в марте, рассказал бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович российской журналистке Юлии Латыниной. "…они сейчас создали две группировки - одна стоит на Лиманском направлении, одна - на Бахмутском… эти группировки способны попытаться довзять Бахмут и пойти на Лиман… наращивание идет постепенно…", - сказал эксперт.

Собеседник добавил, что враги "щупают" слабые места украинской стороны, ищут дырки на фронте. По его словам, силы противника, которые наступают, - "жуткая мишень", и у них мало новой техники.

"Они будут наращивать усилия весь февраль, пик у них по замыслу, я так понимаю по темпам, где-то март. Март - это месяц, по идее, интенсивных боевых действий, и где-то чтоб в апреле начать закрепляться на рубежах. Задача их - выйти на рубежи, которые удобны для обороны, потому что дальше наступать они вряд ли смогут…", - сказал экс-советник.

Арестович подчеркнул, что "их задача - взять наиболее выгодные рубежи, для того, чтобы, когда мы потопаем в контрнаступление, они надежно стояли в обороне и говорили: "Ребята, оно вам не надо, давайте переговариваться…".

Возможно ли масштабное наступление России на Украину - что известно

Утром 2 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что противник продолжает наступать на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины предупреждали, что решающим временем в войне с РФ будет весна и начало лета, поскольку на это время запланировано новое большое вражеское наступление.

В начале февраля стало известно, что российские власти готовятся к максимальной эскалации войны. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что максимальная эскалация возможна в ближайшие недели.

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