По его словам, эта операция имеет 30% военной составляющей, а 70% - это политика.

На Курщине очень ограниченное количество украинских военных - до трех тысяч и несколько десятков единиц более тяжелой техники. Об этом сказал военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире "Радио NV".

"Идут третьи сутки украинского наступления в Курской области (РФ). Мы должны понимать, что там у нас очень ограниченные силы - нет сотен тысяч украинских военных, которые выстроились в шеренгу и идут на Курск, Калугу, Подмосковье. Вероятно, счет идет от нескольких сотен до 3 тысяч военнослужащих и несколько десятков единиц более тяжелой техники. То есть эта операция лимитирована в ресурсах, в людях, технике, в масштабе продвижения", - подчеркнул он.

По его словам, эта операция имеет 30% военной составляющей, а 70% - это политика.

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"Военная составляющая - попытка снова оттянуть внимание российского генштаба от Покровска, от того, что осталось от Курахова, от гипотетической попытки наступления на Днепропетровскую область с тем, чтобы враг часть своих войск вернул в РФ", - сказал Ступак.

Он считает, что среди украинских планов - сломать наступление РФ, которое она 5 месяцев ведет в Курской области - пытаются "подрезать" наши Силы обороны в направлении населенного пункта Суджа, нарушить логистику.

"Возможно это попытка спутать им все карты", - эксперт так комментирует одну из задач нового украинского наступления.

Ступак считает, что цель политической составляющей в том, чтобы показать, что российский диктатор Владимир Путин слаб и не может защитить своих граждан, а также создать определенное количество внутренне перемещенных лиц в РФ, чтобы они разъехали по регионам и рассказали о приходе войны и таким образом напрягать ситуацию в тылу врага. Добавил, что это наступление, вероятно, должно дать украинцам немного больше позитива, потому что в последнее время видим только отходы с позиций.

Эксперт убежден, что российская разведка понимала, что будет новое наступление Сил обороны на Курщине. Ступак сказал:

"У них неплохие разведывательные возможности. Да и в приграничье спрятать большую украинскую группировку, в частности, в Сумской области, просто невозможно".

При этом он отмечает, что был доклад наверх, но не понятно по каким причинам там не отрегулировали.

"Неоценили угрозу. А, возможно, не захотели бежать с плохими новостями к главе Кремля, потому что в РФ того, кто приносит постоянно плохие новости постепенно отдаляют от Кремля", - отметил аналитик.

Наступление ВСУ на Курщине - последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские войска планомерно охо тятся на российскую 810-ю морскую пехотную бригаду в Курской области. По данным Генштаба ВСУ, во вторник в результате "высокоточного" налета пострадал штаб 810-й морской пехотной бригады в Белой, это уже второй удар по штабам бригады за две недели.

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, непонятно, какие боеприпасы использовали украинцы, но Белая расположена всего в 20 милях к востоку от Суджи - так что вариантов много, поскольку Украина имеет целый набор оружия глубокого удара, от западных ракет и до тяжелых ударных беспилотников.

При этом вскоре после удара по Льгову 810-я морская пехотная бригада перебазировалась в Плехово на короткий период отдыха. Подразделение численностью 2500 человек нуждалось в передышке. 810-я морская пехотная бригада и ее родственное подразделение в Курском контрнаступлении, трагическая 155-я морская пехотная бригада, были сильно истощены в результате двух месяцев в основном неудачных штурмов со стороны Курского выступления.

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