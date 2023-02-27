Интенсивность российских штурмов на фоне потерь резко уменьшилась в несколько раз.

Российские оккупанты не прекращают попыток захватить Угледар Донецкой области, хоть интенсивность атак снизилась на фоне огромных потерь. Кроме того, на этот раз РФ бросила бригаду, которую создавали для войны в Чечне.

Как сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона, за прошедшие сутки в районе Угледара совершили лишь 15 штурмов. для сравнения, месяц назад их было почти 60.

"Возможно, это связано с погодными условиями, которые сейчас не дают возможности активно использовать технику", - сказал Дмитрашковский.

Как отметил спикер со ссылкой на разведку, в район Угледара перебросили военных 136-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, которую создавали для войны в Чечне. Ее задача - принять линию обороны на Донецком направлении и стараться ее держать.

"Поступило новое подразделение - 136-я бригада. Это та бригада, которая в свое время была создана для войны в Чечне. На сегодняшний день они появились в поле зрения на Донецком направлении. И где-то примерно до 5 числа они принимают свою линию обороны, которую будут держать", - отметил он.

136 отдельная мотострелковая бригада ВС РФ сформирована в Буйнакске в декабре 1993 года. Сводный отдельный мотострелковый батальон этой бригады воевал в двух чеченских войнах.

Битва за Угледар: последние новости

Оборона Угледара продолжается уже несколько месяцев. Россияне поливают город огнем, а в Сети появляются жуткие кадры уничтоженного города.

Штурмами Угледара руководит командующий Восточным военным округом Рустам Мурадов. Именно он отправляет оккупантов на "мясные штурмы", из которых никто не возвращается живым. Такая тактика закончилась полным разгромом элитной 155-й бригады морской пехоты РФ. ВСУ подтвердили это в комментарии Politico.

Пропагандисты пишут, что родственники "двухсотых" уже готовы к самосуду над генералом. Они отмечают, что Мурадов "убивает войска об Угледар, видимо, перед запланированным весенним украинским наступлением".

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