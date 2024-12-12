По словам представителя УДА "Юг", враг не прекращает штурмовые действия на разных направлениях фронта.

Запорожье готовится к обороне, сейчас украинские подразделения имеют задачи по проведению оборонительной операции в случае необходимости. Об этом заявил представитель УДА "Юг" Сергей Братчук в эфире "Ранок.LIVE".

"Она сегодня проводится, потому что враг не прекращает определенных штурмовых действий на разных направлениях, в частности на Роботинском плацдарме. Он проводит свою боевую деятельность также с участием не только штурмовых подразделений, но и диверсионно-разведывательных групп", - отметил он.

По словам Братчука, как на Херсонском, так и на Запорожском направлениях нужно оценивать реальные угрозы.

"Угроза есть всегда, это как с ракетами. Враг находится огромной группировкой на территории нашего государства. Не надо делать сенсации из того, что он вроде бы сейчас нам свалился на голову. Они (россияне - УНИАН) есть, они планируют соответствующие действия и мы видим, как они атакуют интенсивно на Кураховском, Покровском направлениях, поэтому где же гарантии, что враг на этом остановится", - подчеркнул представитель УДА "Юг".

Ситуация на Запорожском направлении - что известно

Ранее военный эксперт Евгений Дикий заявил, что Запорожье готовится к обороне, вокруг города обустраивают фортификации, поэтому ситуация серьезная. Он отметил, что противник уже некоторое время концентрируется возле Орехово - ключевой точки на пути к городу.

В то же время бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко считает, что россияне действительно имеют планы по захвату Запорожья и Херсона. По его словам, они бы хотели вернуть Херсон, однако ресурса не хватает одновременно эффективно вести наступательные действия на всех направлениях.

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