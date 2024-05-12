По словам полковника запаса ВСУ, у оккупантов для этого недостаточно сил и даже нет оперативных резервов.

Наступление россиян на Харьковщине было подготовлено в спешке, российские оккупанты не успели как следует подготовить силы. Об этом в эфире 24 Канала сказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины, летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, Волчанск расположен на расстоянии лишь примерно 10 километров от линии фронта, то есть, от границы с РФ. Таким образом, россияне могут еще над Белгородом сбрасывать бомбы, которые будут планировать до самого Волчанска, разрушая город, как Бахмут, Авдеевку и Часов Яр.

"Это очень серьезное боевое средство, которое россияне очень сильно применяют в последнее время. Сбивать его практически невозможно. Только уничтожать российские Су-34 над Белгородом. Примерно такие действия можно сейчас только противопоставить таким ударам", - рассказал эксперт. Видео дня

Он подчеркнул, что оккупанты начали наступление без оперативных резервов, а, следовательно, оно началось в спешке - раньше, чем рассчитывало командование ВСУ. При этом наступления на сам Харьков не будет.

"Это наступление создало вал информационного потока в России, в их пабликах, который перебил негатив от провальных наступательных действий на Часов Яр и в районе Очеретино. В течение недели у них был провал за провалом на восточном фронте", - отметил Свитан.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

На Харьковщине идут жестокие бои, оккупанты пытаются закрепиться. Об этом в вечернем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, максимум эффективности должен быть проявлен каждым в Силах безопасности и обороны и местной власти.

Ранее председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал о ситуации на Харьковщине. Он отметил, что россияне продолжают обстрелы гражданского населения, при этом количество массированных артиллерийских и авиаударов увеличилось.

Вас также могут заинтересовать новости: