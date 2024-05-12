Это наступление, по мнению аналитиков, скорее всего направлено на отвлечение украинских подразделений от восточной линии фронта.

В пятницу Россия начала активные боевые действия в Харьковской области, и за выходные российские войска смогли продвинуться вглубь территории. В то же время, пишет Financial Times, это наступление, по мнению аналитиков, скорее всего направлено на отвлечение украинских подразделений от восточной линии фронта, а не на захват самого Харькова.

По словам чиновников и аналитиков, численность российских войск, развернутых для харьковского наступления, - два армейских корпуса или около 35 000 человек - недостаточна для попытки захвата города Харькова. И до сих пор атаки были малочисленными.

Аналитики отмечают, что россияне предприняли множество мелких атак на различных пограничных пунктах с использованием подразделений размером со взвод и даже с отряд, что позволило некоторым из них проникнуть через границу, не встретив значительного сопротивления.

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Отмечается, что новое харьковское наступление России, вероятно, уже достигло "частичного успеха" в отвлечении украинских войск от оборонительных позиций на других участках фронта. Однако это не все цели, которые может преследовать Москва.

Как пишет FT, возможно, Россия также стремится создать буферную зону, чтобы лучше защитить российский город Белгород, расположенный в 70 км от Харькова, который в последние месяцы все чаще подвергается артиллерийским ударам.

"Еще одна возможная цель нового наступления Москвы - переместить свои силы в радиус артиллерийской досягаемости города Харькова… По словам аналитиков, для этого российским войскам необходимо прорвать основные оборонительные линии Украины и продвинуться гораздо дальше вглубь украинской территории, однако неясно, удастся ли им нарастить темп", - отмечает издание.

Каких успехов смогли достичь оккупанты

Украинские села в Харьковской области, захваченные российской армией с пятницы, находятся в "серой зоне" между российской границей и главной оборонительной линией Украины. При этом Сергей Кузан, председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества, сказал, что ни одна из сторон не хочет удерживать позиции в этом районе из-за невыгодного рельефа местности.

По его словам, у российских войск нет сил для дальнейшего продвижения, но у них достаточно резервов, чтобы продолжать боевые действия в этом районе как минимум месяц с целью подойти как можно ближе к Харькову, "чтобы создать там давление" путем обстрела города.

Прокремлевские военные блогеры также сошлись во мнении, что основные успехи Москвы находятся в серой зоне, заявив, что россиянам не стоит ожидать быстрого прорыва и что многое будет зависеть от прибытия американской помощи.

Ситуация в Харьковской области - новости

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что сейчас в Харьковской области продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции.

Как сообщают украинские военные, оккупанты атакуют Харьковскую область большим количеством пехоты без поддержки бронированной техники.

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, за эти сутки количество массированных артиллерийских и авиаударов увеличилось. По его словам, Волчанск, Липцы и все пункты северного приграничья практически круглосуточно находятся под вражеским огнем.

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