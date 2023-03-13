Мусиенко допускает, что сейчас Лукашенко ищет оружие, которое бы давало возможность усилить ракетные атаки по территории Украины.

Военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко прокомментировал возможность наступления РФ на неожиданных направлениях. Он считает, что российские оккупационные войска могут атаковать с территории России у наших северных границ и с Беларуси.

"Я допускаю сценарий, что определенные российские силы, которые присутствуют на территории Беларуси, возможно совместно с белорусскими или самостоятельно могут совершать определенные диверсионные акты, могут пытаться прорываться и могут попытаться вести какие-то наступательные действия с целью отвлечения наших сил", – добавил он в интервью ТСН.

В то же время, по словам эксперта, эти действия враг может предпринимать не для сдерживания атак, а "с целью не дать возможности ускорить наше контрнаступление" и для рассредоточения украинских бригад.

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"С этой целью, я думаю, что Лукашенко ищет оружие, которое бы давало возможность усилить ракетные атаки по территории Украины. Поэтому он и посещает Иран и Китай. Россия так же на это рассчитывает", – резюмировал Мусиенко.

Наступление РФ: что надо знать

О крупном наступлении РФ говорили в течение длительного времени. Обсуждались различные сценарии – от мощного наступления на Донбассе до повторного вторжения российских войск из Беларуси.

Однако, как отмечают эксперты, российское наступление уже идет. Враг не прекращает штурмов Бахмута, Угледара и других городов на Донбассе. Менее чем за неделю адских боев на Бахмутском направлении ликвидировали более 1,1 тыс. оккупантов.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что оккупанты сосредоточили наиболее профессиональные подразделения на Лиманско-Купянском направлении, где наиболее интенсивно применяют артиллерию.

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